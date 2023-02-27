馬英九時代出席APEC層級最高 邱臣遠盼蔡總統再做突破

台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，亞太經濟合作會議今年輪到美國主辦，外界關切我方出席的領袖代表是否有機會「突破」，前總統馬英九時代均以卸任副總統為代表，而蔡英文總統則以親民黨主席宋楚瑜、台積電創辦人張忠謀為主，很明顯馬英九時代出席的層級最高。

亞太經濟合作會議（APEC）去年在泰國曼谷舉行，美國今天從泰國手中接下主辦的棒子，計劃分別在2月14日至28日、5月14日至26日，以及7月29日至8月21日舉辦3場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月12日當週在加州舊金山登場。

邱臣遠今天在臉書發文指出，亞太經濟合作會議（APEC）今年輪到美國主辦，而受到外界矚目的APEC領袖峰會也將於11月在舊金山登場，外界關切我方出席的領袖代表是否有機會再度「突破」。

邱臣遠提及，根據美國主責官員莫瑞（Matt Murray）的說法，台灣是APEC正式成員，地位與其他會員相同，美方將會確保包含「中華台北」在內的所有經濟體都能充分參與。換句話說，今年不可能發生2001年因為中共反對，導致前副總統李元簇無法成行的情形。

邱臣遠說明，由於APEC是我國以「中華台北」經濟體正式參加的區域性多邊貿易組織，過去在前總統李登輝時代出席APEC的代表，主要是經建會主委或者海基會董事長；前總統陳水扁時代則非常多元彈性，但是無法指派卸任副總統層級與會。

邱臣遠再指，馬英九時代均以卸任副總統為代表；而蔡總統則以宋楚瑜及張忠謀為主，「很明顯馬英九時代出席層級最高」，因此這次有沒有機會再做突破，值得大家期待。

邱臣遠認為，台灣除了充分利用台美關係空前友好的機會，突破台灣出席代表的層級，同時也應該在APEC場合重申台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）協議的意願、提出區域中小企業跨國合作倡議，以及參與國際民航組織（ICAO）與世界衛生大會（WHA）等國際多邊平台會議的需求，為我國爭取更多的國際參與空間。