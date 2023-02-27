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跌破萬例！ 本土+7577例 去年4月以來、相隔307天最低點

228中樞紀念儀式今年移師台南 明總統親自參與

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府紀念228舉辦一系列的人權相關活動。圖／文化局提供
台南市政府紀念228舉辦一系列的人權相關活動。圖／文化局提供

228事件今年屆滿76年，中樞紀念儀式明天將在台南舉辦，蔡英文總統參與，台南市同步舉辦一系列的人權活動，有新書與紀錄片發表外，還透過線上的podcast平台，及插畫展等，以更多元的方式，讓年輕族群有機會認識這一段過往的歷史。

台南市文化局指出，今年人權月系列活動，2月4日出版《漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ》專書，配合新書出版，文化局同步規畫漫漶時光人權場址節目於《等待天光》Podcast上，2月25日邀請這本書的作者台南大學台南學研究中心主任戴文鋒、與高苑科技大學通識中心講師莊永清老師，在王育德紀念館舉辦新書講座，分享田野調查期間的見聞與未收錄於書中的小故事，同日關切原住民族平權的温振華教授帶來「未被承認的原住民族：西拉雅族地契的故事」講座，透過西拉雅族的古地契，解析西拉雅族被迫遷徙與沒落的真相，借鏡反思台灣的現況。

《如果沒有228—台南後壁的見證者：賴松輝》紀錄片也在2月底正式上映，預計在4月間，亦將結合過往的調研成果，在全市共6處人權歷史場址設置《正義與勇氣之路》標示，並辦理人權走讀各項活動等，相關活動訊息均發布於「王育德紀念館」官網及FB臉書。

市長黃偉哲表示，台南一直致力於轉型正義與人權的推動，2013年啟動台南市政治受難者及關係人口述歷史計畫、2018年王育德紀念館在台南吳園落腳開幕，2019年台灣第一個人權場址於林子內教會揭牌，2020年完成台灣第一本人權歷史場址專書，推出第一個人權podcast節目《等待天光》、結合科技應用TGOS「台南市人權歷史場址地圖漫步雲端計畫」上線，出版《湯德章生命故事》繪本書及辦理插畫藝術展，2021年《本町草花街的台語博士：王育德的故事》繪本上市。

2022年更是成果豐碩的一年，2月26日台灣第一座複合人權紀念碑「正義與勇氣之路」揭幕，並舉辦紀念微型展，9月18日台南市228紀念館開幕啟用，12月9日以吸引年輕族群為目標的《摩沙島大冒險》線上人權遊戲上線，可見台南在人權議題上的重視與不斷創新。

黃偉哲表示，228事件並不是單一事件，隨後實行長期戒嚴與白色恐怖的威權統治下，仍有許多默默無名的受難者被迫隱藏在黑暗中，唯有了解每一位受難者如何受到迫害、歧視與犧牲，才能讓公平與正義真正落實，這也是台南市未來長期的目標。

台南市政府紀念228舉辦一系列的人權相關活動。圖／文化局提供
台南市政府紀念228舉辦一系列的人權相關活動。圖／文化局提供
台南市政府紀念228舉辦一系列的人權相關活動。圖／文化局提供
台南市政府紀念228舉辦一系列的人權相關活動。圖／文化局提供

人權 台南 紀念館 二二八事件

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