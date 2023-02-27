聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／蔡培慧發文哀悼辜寬敏 賴清德今現身沒回應
總統府資政辜寬敏今天辭世，享耆壽97歲。民進黨南投立委補選候選人蔡培慧雖忙於選舉，仍不忘發文哀悼，感念他將一生奉獻於台灣的民主化，謝謝他負重鋪路，現在才有自由的生活。黨主席賴清德下午現身南投鹿谷，對此則並未回應。
南投立委補選在即，蔡培慧今天上午先到鹿谷徒步及車隊掃街拜票，下午由黨主席賴清德陪同至當地永隆開山廟、鳳凰祖師廟、小半天天林宮參香祈福，之後將於水里、鹿谷連辦2場造勢大會，行政院副院長鄭文燦也會到場為她站台輔選。
蔡培慧雖然選舉行程滿檔，但仍不忘哀悼辜寬敏辭世，她透過臉書發文提到，行程間聽聞辜寬敏前輩仙逝，感念他對台灣民主的奉獻。
蔡培慧發文表示，「行程間聽聞總統府資政辜寬敏前輩仙逝，辜老先生一生奉獻於台灣的民主化，讓我們後輩能夠享有各種自由璀璨的生活，謝謝民主前輩負重鋪路，哲人遠颺，請他安息，台灣的民主道路，我們繼續捍衛守護。」
民進黨黨主席賴清德今天也透過臉書發文哀悼辜寬敏，而他下午現身南投鹿谷永隆開山廟，心情看起來沒有受太大影響，仍是面帶微笑的，與現場民眾擊掌互動。對於媒體高喊提問，對辜寬敏辭世的看法，他並未回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言