影／蔡培慧發文哀悼辜寬敏 賴清德今現身沒回應

總統府資政辜寬敏今天辭世，享耆壽97歲。民進黨南投立委補選候選人蔡培慧雖忙於選舉，仍不忘發文哀悼，感念他將一生奉獻於台灣的民主化，謝謝他負重鋪路，現在才有自由的生活。黨主席賴清德下午現身南投鹿谷，對此則並未回應。

南投立委補選在即，蔡培慧今天上午先到鹿谷徒步及車隊掃街拜票，下午由黨主席賴清德陪同至當地永隆開山廟、鳳凰祖師廟、小半天天林宮參香祈福，之後將於水里、鹿谷連辦2場造勢大會，行政院副院長鄭文燦也會到場為她站台輔選。

蔡培慧雖然選舉行程滿檔，但仍不忘哀悼辜寬敏辭世，她透過臉書發文提到，行程間聽聞辜寬敏前輩仙逝，感念他對台灣民主的奉獻。

蔡培慧發文表示，「行程間聽聞總統府資政辜寬敏前輩仙逝，辜老先生一生奉獻於台灣的民主化，讓我們後輩能夠享有各種自由璀璨的生活，謝謝民主前輩負重鋪路，哲人遠颺，請他安息，台灣的民主道路，我們繼續捍衛守護。」

民進黨黨主席賴清德今天也透過臉書發文哀悼辜寬敏，而他下午現身南投鹿谷永隆開山廟，心情看起來沒有受太大影響，仍是面帶微笑的，與現場民眾擊掌互動。對於媒體高喊提問，對辜寬敏辭世的看法，他並未回應。