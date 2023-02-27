國防部預告修正全動法 綠委：沒有武力犯台就不會採行

國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，完善動員準備階段的動員方案及動員時的徵購、徵用與罰則規定，民進黨立委王定宇今天表示，台灣做好準備才能避戰，這是針對戰時所該採取的緊急應變措施，「所以沒有武力犯台，這個法就不會採行跟應用」。

國防部在今年2月21日預告修正「全民防衛動員準備法」，除了把名稱修正為「全民防衛動員法」，新增包括訊息傳播、金融外匯、資通訊等動員準備方案，並且增訂動員時的徵購、徵用與罰則等規定，哄抬物價最高處7年有期徒刑，散播不實動員資訊者，可處3年以下有期徒刑。

王定宇今天受訪時表示，國防部推出「全民防衛動員法」的修法預告，對於民主國家而言，這是針對戰時所該採取的緊急應變措施，必須透過民選的國會來立法，所以這是一個非常正確，而且適當的立法過程。

王定宇強調，大家必須要清楚了解一個前提，這套法是因應戰爭發生時的緊急動員準備法，所以沒有武力犯台，這個法就不會採行跟應用。

王定宇說，一旦中共武力犯台、進入到戰爭的緊急模式，國家的資源當然必須集中用來捍衛國家與身邊的親人，包括社會秩序、金融物資、物價及戰略物料的管理，這些當然都必須納入集中管理，這些管理在平常來看完全不合理，但是在國家面對戰爭威脅的時候，它們卻是必要採取的手段。

王定宇舉例，現在的工廠愛生產什麼、愛不生產什麼，在平常是大家的自由，但是在面對戰爭緊急狀態的時候，工廠生產線的動員一定是以「因應戰略物資」為優先，這就是戰時跟平時的差異。

王定宇也說，國內有些特定媒體或特定的政治人物，他們長期跟中共交好、到北京聽從中共的訓示跟教誨，在這次檢討全民防衛動員法的時候，更刻意避開戰時才會應用到的前提，一直在裡面找一些問題，例如媒體的控制、學校的納入等。

王定宇表示，平常在和平時期的時候，囤積物資、散播假錯訊息、製造內部紛擾或者是金融貨幣的混亂，「在平時都會導致社會的傷害了，那面對戰爭威脅的時候，這些當然就不能發生，必須控制，各國都是如此」。

王定宇還說，現在傳出這樣的設計會讓學生上戰場，這就是基本的謬論，因為當台灣集中一切物資、因應戰爭威脅的時候，所有學校的實習工廠、避難空間當然有必要納管，全部都是因應武力犯台的那一刻才會應用。

王定宇說明，這些拚命阻撓台灣做好準備的人，只是方便武力犯台的那一方，對台灣而言沒有任何益處，台灣做好準備才能避戰，中共幾十年來一直都有武力犯台的意願，「他們缺乏的是能力，而弱化台灣的準備，其實反而容易幫助戰爭的發生，或者幫助侵略者方便武力犯台」。

王定宇認為，如果大家可以了解這一點，再看看這些人對這項法律刻意避開，或者是迴避、不去檢討要武力犯台的中共，卻在檢討做好準備、保護自己的台灣，「我們就會看到裡面荒謬的地方」。

民進黨立委許智傑受訪時表示，現今的戰爭就是資訊戰，如何快速正確傳播資訊，避免受敵軍干擾誤導相當重要，國民黨明明知道這是針對戰爭時期的法規，卻硬要扣上管制媒體言論自由的大帽子，實在非常不恰當。