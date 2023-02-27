南投立委補選／黃敏惠今跨縣力挺 林明溱請對手不要做賊喊捉賊

南投立委補選關鍵倒數5天，嘉義市長黃敏惠今天跨縣力挺林明溱，上午一起在名間鄉進行車隊掃街拜票，黃敏惠更特地以台語鼓勵林明溱「謠言毋通聽，奧步毋免驚，逐家心頭抓乎定，勇敢向前行，乎南投繼續向前行」。

針對賴清德昨天抨擊竹山垃圾問題，林明溱指出，因為南投沒有焚化爐，必須委託其他縣市協助處理南投的垃圾，原本環保署規畫台中市每天協助南投處理250噸的垃圾，但民進黨籍的前台中市長林佳龍不願意幫南投而廢止，致使南投出現垃圾無法處理的問題。

林明溱強調，南投垃圾問題是民進黨造成的，南投縣不是不願意處理垃圾，他縣長在任時就積極請託外縣市協助處理，未來若當選立委，也會和縣長許淑華一起，到外縣市協助解決南投垃圾問題，因此沒有把垃圾通通送到竹山的問題。

嘉義市長黃敏惠今天替林明溱助選時表示，現在林明溱遭到許多謠言、惡意中傷與抹黑，選得十分不容易，希望大家能夠繼續支持一直在南投地方，從基層開始做起、從來不曾離開南投、最了解南投的林明溱。

黃敏惠提到，林明溱是為了南投再披戰袍，緊要關頭更需要鄉親全力相挺，而林明溱從縣長重回立委更能了解民意、反應民意、勇於爭取地方建設，而不是只會做秀，林明溱是一位做事的縣長，也獲得大家的肯定，所以她特地過來助選。