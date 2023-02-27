快訊

跌破萬例！ 本土+7577例 去年4月以來、相隔307天最低點

搶出遊！才開門半小時...九族文化村「又」爆滿 建議遊客改地點

南投立委補選／黃敏惠今跨縣力挺 林明溱請對手不要做賊喊捉賊

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
嘉義市長黃敏惠（左）跨縣力挺林明溱，上午一起在名間鄉進行車隊掃街拜票。圖／林明溱競選總部提供
嘉義市長黃敏惠（左）跨縣力挺林明溱，上午一起在名間鄉進行車隊掃街拜票。圖／林明溱競選總部提供

南投立委補選關鍵倒數5天，嘉義市長黃敏惠今天跨縣力挺林明溱，上午一起在名間鄉進行車隊掃街拜票，黃敏惠更特地以台語鼓勵林明溱「謠言毋通聽，奧步毋免驚，逐家心頭抓乎定，勇敢向前行，乎南投繼續向前行」。

針對賴清德昨天抨擊竹山垃圾問題，林明溱指出，因為南投沒有焚化爐，必須委託其他縣市協助處理南投的垃圾，原本環保署規畫台中市每天協助南投處理250噸的垃圾，但民進黨籍的前台中市長林佳龍不願意幫南投而廢止，致使南投出現垃圾無法處理的問題。

林明溱強調，南投垃圾問題是民進黨造成的，南投縣不是不願意處理垃圾，他縣長在任時就積極請託外縣市協助處理，未來若當選立委，也會和縣長許淑華一起，到外縣市協助解決南投垃圾問題，因此沒有把垃圾通通送到竹山的問題。

嘉義市長黃敏惠今天替林明溱助選時表示，現在林明溱遭到許多謠言、惡意中傷與抹黑，選得十分不容易，希望大家能夠繼續支持一直在南投地方，從基層開始做起、從來不曾離開南投、最了解南投的林明溱。

黃敏惠提到，林明溱是為了南投再披戰袍，緊要關頭更需要鄉親全力相挺，而林明溱從縣長重回立委更能了解民意、反應民意、勇於爭取地方建設，而不是只會做秀，林明溱是一位做事的縣長，也獲得大家的肯定，所以她特地過來助選。

面對蔡培慧對手陣營連日來的攻擊抹黑，林明溱再次嚴正澄清說，競選團隊不可能把文宣夾在選舉公報中，何況選舉公報也有夾蔡培慧的文宣的情況，請蔡培慧不要「做賊喊捉賊」一直在抹黑。

嘉義市長黃敏惠（右二）跨縣力挺林明溱，上午一起在名間鄉進行車隊掃街拜票。圖／林明溱競選總部提供
嘉義市長黃敏惠（右二）跨縣力挺林明溱，上午一起在名間鄉進行車隊掃街拜票。圖／林明溱競選總部提供
嘉義市長黃敏惠（左）跨縣力挺林明溱，上午一起在名間鄉進行車隊掃街拜票。圖／林明溱競選總部提供
嘉義市長黃敏惠（左）跨縣力挺林明溱，上午一起在名間鄉進行車隊掃街拜票。圖／林明溱競選總部提供

南投 林明溱 黃敏惠

延伸閱讀

民進黨：林明溱和王鴻薇是政治詐騙兄妹檔

藍營控蔡培慧將落跑當官 蔡競辦：不必急著幫她找工作

影／任黨主席後首戰！賴清德進駐南投輔選蔡培慧 與陳建仁同台造勢

林明溱批綠以政治獻金支高薪 她秀學歷回擊

相關新聞

南投立委補選／黃敏惠今跨縣力挺 林明溱請對手不要做賊喊捉賊

南投立委補選關鍵倒數5天，嘉義市長黃敏惠今天跨縣力挺林明溱，上午一起在名間鄉進行車隊掃街拜票，黃敏惠更特地以台語鼓勵林明...

總統府資政辜寬敏享耆壽97歲 北榮證實：住院中過世

台北榮民總醫院證實，總統府資政辜寬敏今天上午8時55分於北榮辭世，享耆壽97歲。院方表示，辜寬敏這次是來北榮住院，住院中...

「疑美論」是一套組合拳！ 俄烏戰爭週年啟示：中共侵台前會做3件事

俄烏戰爭滿週年，為各國帶來不同程度衝擊與啟示。國策研究院執行長郭育仁指出，烏克蘭在戰爭中所展現的抵抗意志、國防韌性，以及國際對烏國的團結支持，都是大家沒預料到的。

辜寬敏一生推動台獨 曾面諫蔣經國「反攻大陸不可行」

一頭白髮、一身白西裝，總統府資政辜寬敏是典型老派仕紳模樣，他打造出日不落漁業王國，一生投入台獨、制憲，和蔣經國、李登輝、...

獨／國防院所長大談「賴清德將勝郭侯」 國防部：別再這樣

國防安全研究院國安所所長沈明室本月接受媒體人廖筱君網路節目「台灣Plus」專訪，他公開表示，對可望代表民進黨參選2024...

辜寬敏享耆壽97歲 他曝去年探望辜老能高歌、日前住院已認不得人

總統府資政辜寬敏今天上午8時55分在北榮辭世，享耆壽97歲。他是台北高校（台灣師範大學前身）校友，也曾任台北高校同學會會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦