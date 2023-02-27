辜寬敏病逝 彰化獨派人士：很可惜 他可以做得更多

獨派大老辜寬敏病逝台北榮總，彰化縣主張台獨的地方人士肯定他對家鄉鹿港鎮的貢獻，但對他長期致力台灣制憲獨立卻頗有微詞，認為以他的高度和財力能做到的不只目前這樣，很可惜。

辜寬敏自2013年到去年，年年發放春節紅包每戶5千元給鎮內中低收入戶和邊緣，累計捐款近1億元。今天上午8點55分他因肺腺癌病逝台北榮總，享耆壽97歲，消息傳來，曾經受惠於他的民眾同聲哀悼。

不願透露姓名的地方人士表示，辜寬敏曾帶領台灣青年獨立獨盟推動在日的台獨運動，1970年四個海外獨立運動團體組成世界性的台灣獨立聯盟，當年發生台灣留學生424刺殺蔣經國雖然失敗，卻推高辜寬敏在台獨團體的地位。

這名地方人士又說，辜寬敏曾返台面見蔣經國之後繼續推動台獨運動，同樣理念的人看到他似乎疾呼和推動，實際上作用力不如想像的大，因此部分台獨人士不太諒解辜寬敏有很好財力又有社會地位，可以做得更大卻沒努力做到，甚至前三年公開斷言蔡英文不會連任，建議她禮讓賴清德，讓辜寬敏從此不受蔡的待見，話語分量減輕。

不過這名地方人士肯定辜寬敏對家鄉鹿港的付出，只要鹿港青年人有困難去找他，他都願意幫助，鹿港鎮的辜家民俗文物館前面空地也是辜寬敏捐出作為停車場，道路加寬加大，對當地每天進出的居民非常方便，遊客也不會找不到地方停車必須在附近打轉。

辜寬敏2018年回鹿港鎮在鎮公所發紅包時表示，他在日本出生、長大，被父親辜顯榮安排每年寒、暑假回鹿港，因為「要我別忘記是鹿港人」，所以他從2013年起開始回饋家鄉。