快訊

跌破萬例！ 本土+7577例 去年4月以來、相隔307天最低點

搶出遊！才開門半小時...九族文化村「又」爆滿 建議遊客改地點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辜寬敏畢生追求國家正常化 時力將持續推動制憲正名

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
總統府資政辜寬敏今天辭世，時代力量感念其畢生追求國家正常化。本報資料照片
總統府資政辜寬敏今天辭世，時代力量感念其畢生追求國家正常化。本報資料照片

總統府資政辜寬敏今天辭世，時代力量說，辜寬敏將推動國家正常化運動視為一生的志業，縱其一生走在追求國家正常化的道路，時代力量將帶著這份精神持續推動制憲與正名，期盼找回台灣人的國家認同感與歸屬感。

台灣制憲基金會今天透過新聞稿證實，台灣制憲基金會董事長辜寬敏上午8時55分在台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬隨侍在側，辜寬敏一生念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定、為台灣而生的新憲法。

時代力量中午發布新聞稿指出，辜寬敏在今天逝世，享耆壽97歲，消息傳出各界紛表不捨，時代力量在此致上誠摯哀悼之意，並且請家屬節哀。

時代力量表示，辜寬敏將推動國家正常化運動視為一生的志業，更成立台灣制憲基金會，並且多次公開呼籲在位總統，應該讓台灣進行憲政改革和國家正常化，期盼能制定一部真正符合台灣現狀的新憲法。

時代力量也說，辜寬敏認為台灣需要進入聯合國，並且持續壯大台灣經濟，維持經濟獨立自主，以鞏固政治的獨立自主。

時代力量提及，他們過去曾經舉辦「國徽意象設計大賞」，邀請社會各界發揮創意與設計力，共同凝聚對國家象徵的想像，時代力量非常感謝辜寬敏對這項活動的支持，使活動更具意義。

時代力量說，辜寬敏縱其一生，走在追求國家正常化的道路上，為推動台灣主權獨立的付出與奉獻，令人感佩，值此哀傷的時刻，時代力量也將帶著這份精神持續推動制憲與正名，期盼找回台灣人的國家認同與歸屬感。

時代力量 辜寬敏 台灣人

延伸閱讀

辜寬敏病逝傳因肺腺癌 醫師：和家族史關係大、最好定期篩檢

辜寬敏辭世 民進黨：黨主席賴清德將安排前往弔唁

悼辜寬敏 陳水扁：台灣制憲之路尚未成功 同志仍須努力！

綠委感念辜寬敏出錢出力 協助民進黨走出困境重返執政

相關新聞

南投立委補選／黃敏惠今跨縣力挺 林明溱請對手不要做賊喊捉賊

南投立委補選關鍵倒數5天，嘉義市長黃敏惠今天跨縣力挺林明溱，上午一起在名間鄉進行車隊掃街拜票，黃敏惠更特地以台語鼓勵林明...

總統府資政辜寬敏享耆壽97歲 北榮證實：住院中過世

台北榮民總醫院證實，總統府資政辜寬敏今天上午8時55分於北榮辭世，享耆壽97歲。院方表示，辜寬敏這次是來北榮住院，住院中...

「疑美論」是一套組合拳！ 俄烏戰爭週年啟示：中共侵台前會做3件事

俄烏戰爭滿週年，為各國帶來不同程度衝擊與啟示。國策研究院執行長郭育仁指出，烏克蘭在戰爭中所展現的抵抗意志、國防韌性，以及國際對烏國的團結支持，都是大家沒預料到的。

辜寬敏一生推動台獨 曾面諫蔣經國「反攻大陸不可行」

一頭白髮、一身白西裝，總統府資政辜寬敏是典型老派仕紳模樣，他打造出日不落漁業王國，一生投入台獨、制憲，和蔣經國、李登輝、...

獨／國防院所長大談「賴清德將勝郭侯」 國防部：別再這樣

國防安全研究院國安所所長沈明室本月接受媒體人廖筱君網路節目「台灣Plus」專訪，他公開表示，對可望代表民進黨參選2024...

辜寬敏享耆壽97歲 他曝去年探望辜老能高歌、日前住院已認不得人

總統府資政辜寬敏今天上午8時55分在北榮辭世，享耆壽97歲。他是台北高校（台灣師範大學前身）校友，也曾任台北高校同學會會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦