辜寬敏畢生追求國家正常化 時力將持續推動制憲正名

總統府資政辜寬敏今天辭世，時代力量說，辜寬敏將推動國家正常化運動視為一生的志業，縱其一生走在追求國家正常化的道路，時代力量將帶著這份精神持續推動制憲與正名，期盼找回台灣人的國家認同感與歸屬感。

台灣制憲基金會今天透過新聞稿證實，台灣制憲基金會董事長辜寬敏上午8時55分在台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬隨侍在側，辜寬敏一生念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定、為台灣而生的新憲法。

時代力量中午發布新聞稿指出，辜寬敏在今天逝世，享耆壽97歲，消息傳出各界紛表不捨，時代力量在此致上誠摯哀悼之意，並且請家屬節哀。

時代力量表示，辜寬敏將推動國家正常化運動視為一生的志業，更成立台灣制憲基金會，並且多次公開呼籲在位總統，應該讓台灣進行憲政改革和國家正常化，期盼能制定一部真正符合台灣現狀的新憲法。

時代力量也說，辜寬敏認為台灣需要進入聯合國，並且持續壯大台灣經濟，維持經濟獨立自主，以鞏固政治的獨立自主。

時代力量提及，他們過去曾經舉辦「國徽意象設計大賞」，邀請社會各界發揮創意與設計力，共同凝聚對國家象徵的想像，時代力量非常感謝辜寬敏對這項活動的支持，使活動更具意義。

時代力量說，辜寬敏縱其一生，走在追求國家正常化的道路上，為推動台灣主權獨立的付出與奉獻，令人感佩，值此哀傷的時刻，時代力量也將帶著這份精神持續推動制憲與正名，期盼找回台灣人的國家認同與歸屬感。