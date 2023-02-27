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影／藍營指她敗選後接農委會主委 蔡培慧回應了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧。圖／讀者提供
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧。圖／讀者提供

南投立委補選在即，國民黨今質疑蔡培慧敗選會落跑當官，接任農委會主委，對她喊話「敢不敢公開說不接農委會主委？」蔡培慧表示，「有沒有人為南投好好做事」比選舉結果重要，對手林明溱當過立委、縣長卻不會做事，這才是關鍵。

國民黨今舉行「來去台北當官？ 蔡培慧下一站又非南投？民進黨『全黨落跑中』無心治國！」記者會，向民進黨和蔡培慧提問，挺萊豬、擋疫苗及南投農產外銷，及徐定禎接行政院中辦執行長，並呼籲蔡培慧「敢不敢公開說不接農委會主委？」

針對國民黨提問萊豬、疫苗及南投農產外銷等問題，蔡培慧說，她先前說過，外銷或進口任何物品都要遵守國際規範，而台灣農產品能銷往世界各國，不只中國，像她也把茶葉、秋冬蕉銷往日本，近期芭樂也銷去美國，外銷各國是一定要做的。

針對國民黨今指出，前苗栗縣長候選人徐定楨將接任行政院中部聯合服務中心執行長一職，蔡培慧說，實際上，徐定楨已經接任該執行長職務，而他是最了解地方的人，不論台中、彰化、南投、苗栗，只要是中部的事，他都會盡全力協助。

至於國民黨質疑她落選將接任農委會主委，向她喊話「敢不敢公開說不接農委會主委」；對此，蔡培慧表示，國民黨千萬別再講選輸了有官當，或是選贏了又怎麼樣，因為最重要的是，「有沒有人為南投好好做事」，所以要選出會做事的人。

蔡培慧說，林明溱當過立委，也當過縣長，但南投卻沒大型醫院，全縣垃圾堆置也完全沒有處理，他不會做事，這才是關鍵，因此要選出最優秀的人，而她已協助彰基醫院進駐南投，未來要做400床的醫院，她也會好好處理縣內垃圾問題。

蔡培慧 南投 國民黨

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