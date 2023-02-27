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王鴻薇籲非綠聯盟整合 柯文哲應思考「三腳督會讓民進黨得利」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷（中）、王鴻薇（左）。記者黃義書／攝影
國民黨立委洪孟楷（中）、王鴻薇（左）。記者黃義書／攝影

民眾黨前立委蔡壁如表示，如果鴻海創辦人郭台銘想與民眾黨合作，民眾黨持歡迎態度，也會禮遇郭台銘，制定一套讓郭能參與的2024遊戲規則。對此，國民黨立委王鴻薇受訪表示，應該要用非綠聯盟去整合郭台銘和民眾黨主席柯文哲，柯文哲也應該要想三腳督選舉，最後一定讓民進黨得利。

王鴻薇表示，雖然郭台銘、柯文哲現在並不在國民黨內，但以柯文哲二、三成的民調支持度來說，無論如何都不可能小看，柯未來參選可能吸引到一定選民的比例。

王鴻薇說，這部分就如同希望在2024應該是一個一對一的選舉，大家全力來下架民進黨，如果淪為三腳督，最後絕對是民進黨得利。所以不管是國民黨內或者是民眾黨的柯文哲也要去想這個問題，不要因為沒有整合成功讓民進黨漁翁得利。　

洪孟楷表示，對於2024年，國民黨只有一個目標，就是要整合一切在野力量，並且推出最強組合。南投立委補選完之後，相信黨中央會展開相關的作業辦法；國民黨的目標非常明確，歡迎所有的在野力量一起團結、努力，看到現在荒腔走板的執政黨，唯有團結才能戰勝，讓現在執政黨聽到憤怒的民意。

洪孟楷表示，國民黨走的一條路，就是和所有台灣2350萬人民的主流民意走在一起，在南投立委補選過後，國民黨會有自己的步調，要整合一切在野力量，推出最強的組合，這是所有2024年國民黨參選立委的人，大家會共同要求黨中央，以這樣的方向來邁進。所有藍營的人都有這樣的想法，還有在野的人以及台灣的主流民意，都會要求國民黨整合一切在野力量，推出最強組合。

國民黨 柯文哲 民眾黨 王鴻薇

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