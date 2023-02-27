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悼辜寬敏 陳水扁：台灣制憲之路尚未成功 同志仍須努力！

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁（左）和辜寬敏交情深厚。圖／高雄市議員陳致中提供
前總統陳水扁（左）和辜寬敏交情深厚。圖／高雄市議員陳致中提供

總統府資政辜寬敏今天辭世，各界紛紛發文弔念。前總統陳水扁去年2月曾在廣播節目專訪辜，分享台獨人生，陳水扁稍早發文說，辜老已圓滿走完人生花道，台灣制憲之路尚未成功，凡我同志仍須努力。

陳水扁兒子、高雄市議員陳致中說，2010年1月，辜寬敏成立新台灣國策智庫，希望聚集陳水扁8年執政培養的政務官和人才，並透過智庫平台，保存這些寶貴經驗，透過整理留下文字並變成著作，作為未來重新執政的重要寶庫，也在2016年捐贈給財團法人凱達格蘭基金會繼續經營。

陳水扁也發文緬懷辜寬敏，他說，謹以新台灣智庫的迷因圖，獻給台獨大老制憲推手辜寬敏，感念他曾幫忙繳交保證金，阿扁才能出獄，緬懷辜老將新台灣國策智庫無條件交給凱達格蘭基金會使用，大恩大德，永誌難忘。

前總統陳水扁（中）、高雄市議員陳致中（左）父子和辜寬敏情誼深。圖／高雄市議員陳致中提供
前總統陳水扁（中）、高雄市議員陳致中（左）父子和辜寬敏情誼深。圖／高雄市議員陳致中提供
前總統陳水扁發文緬懷辜寬敏，他說，要以新台灣智庫的迷因圖，獻給台獨大老、制憲推手辜寬敏。圖／翻攝自臉書新勇哥物語
前總統陳水扁發文緬懷辜寬敏，他說，要以新台灣智庫的迷因圖，獻給台獨大老、制憲推手辜寬敏。圖／翻攝自臉書新勇哥物語
前總統陳水扁（中）、高雄市議員陳致中（左）父子和辜寬敏情誼深。圖／高雄市議員陳致中提供
前總統陳水扁（中）、高雄市議員陳致中（左）父子和辜寬敏情誼深。圖／高雄市議員陳致中提供

陳水扁 辜寬敏

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