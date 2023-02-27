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綠委感念辜寬敏出錢出力 協助民進黨走出困境重返執政

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
總統府資政辜寬敏（左）今天辭世，民進黨立委蔡易餘（右）透過臉書表示，謝謝辜寬敏奉獻一生的堅持，勇往直前愛台灣。圖／取自蔡易餘臉書
總統府資政辜寬敏（左）今天辭世，民進黨立委蔡易餘（右）透過臉書表示，謝謝辜寬敏奉獻一生的堅持，勇往直前愛台灣。圖／取自蔡易餘臉書

總統府資政辜寬敏今天辭世，民進黨立委許智傑說，在民進黨最困難的時候，辜寬敏出錢出力，協助民進黨順利重返執政；民進黨立委郭國文則感嘆，「不同時代的理想堅持者又走了一位，接下來我們的責任更重大」。

台灣制憲基金會稍早發布新聞稿證實，台灣制憲基金會董事長辜寬敏上午8時55分在台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬隨侍在側，辜寬敏一生念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定、為台灣而生的新憲法。

郭國文上午透過影片向媒體表示，辜寬敏先生早上走了，令人十分地惋惜，辜寬敏一生堅持台灣的主體性，致力於台獨運動，無論是透過雜誌、媒體或智庫，畢生想要將他的政治理念予以落實，「不同時代的理想堅持者又走了一位，接下來我們的責任更重大」。

許智傑受訪時則說，自己非常感謝辜寬敏長年對台灣的付出，尤其在民進黨最困難的時候，辜寬敏出錢出力，協助民進黨走出困境，並且順利重返執政，辜寬敏對民進黨及台灣都功不可沒，他的離開讓大家都感到不捨。

民進黨立委蔡易餘也在臉書發文指出，辜寬敏一生堅持台灣精神，對方曾經跟他說過「為、不、無不為」，辜寬敏認為即便對自己不利，但是只要是對的事情，該做的事情還是要去做。

蔡易餘回憶，自己在2012年首次代表民進黨參選立委，辜寬敏毫不猶豫地資助他參選，「那時也與辜老先生有許多互動，他常勉勵我們，身為台灣的一份子，年輕人一定要秉持民主自由精神為台灣奉獻」。

蔡易餘也說，謝謝辜寬敏奉獻一生的堅持，勇往直前愛台灣，「未來台灣的民主自由，我們將會繼續傳承下去」。

辜寬敏 民進黨 蔡易餘

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