民進黨：林明溱和王鴻薇是政治詐騙兄妹檔

南投立委補選在即，國民黨上午舉行記者會，質疑民進黨立委候選人蔡培慧未來將回台北當官，下一站又非南投。民進黨副秘書長黃建嘉表示，國民黨立委候選人林明溱說謊成性，是政治詐騙犯，如今國民黨記者會找來爽賺選舉補助款的立委王鴻薇，組成「政治詐騙集團」，一起造謠抹黑蔡培慧。

黃建嘉表示，王鴻薇選完議員，也承諾不參選立委，結果還沒上任議員投入立委補選，是「落跑界的翹楚」。林明溱曾經多次宣布不再競選立委，為了幫寶貝兒子卡位也自毀承諾再度參選，林明溱和王鴻薇是詐騙兄妹檔，騙人能力不相上下。

黃建嘉也指出，王鴻薇選完議員馬上選立委，短短2個月總共拿了人民選舉補助款259萬，林明溱選完立委選縣長，總共拿了1458萬2940元。兩個人拿人民選舉補助款。一個給老公做生意，一個給兒子買豪宅。「一個照顧老公、一個照顧兒子」，拿人民的錢想的都是私利。

黃建嘉說，林明溱選輸之後，日子一定還是很好過，因為林明溱至少有兩棟豪宅可以選擇要住哪一棟，還有選舉補助款可以繼續給兒子再買一棟豪宅。

黃建嘉表示，林明溱當縣長、當立委，政績乏善可陳，但是當爸爸卻成就斐然，兒子沒房子就給豪宅，兒子沒工作就給黑官，兒子沒立委，就幫忙卡位選。所以南投才會流傳「慈父手中縣，有子身上依」。