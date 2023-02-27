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辜寬敏享耆壽97歲 他曝去年探望辜老能高歌、日前住院已認不得人

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
總統府資政辜寬敏今天上午8時55分辭世，享耆壽97歲。本報資料照片
總統府資政辜寬敏今天上午8時55分辭世，享耆壽97歲。本報資料照片

總統府資政辜寬敏今天上午8時55分在北榮辭世，享耆壽97歲。他是台北高校（台灣師範大學前身）校友，也曾任台北高校同學會會長，曾在台北高校百周年會場上，捎來文字訊息，勉勵學弟妹，要傳承台北高校的教育與教養精神，也就是「自由與自治」精神的傳遞。

台師大台灣史研究所教授蔡錦堂表示，他去年去陽明山上拜訪辜寬敏，辜寬敏還能開口高聲唱校歌，只不過兩周前去榮總探視，已無法認知是誰來探望，辜先生相當關懷台灣土地。

1922年創立的台北高校為台師大前身，前總統李登輝、台獨大老辜寬敏都畢業自台北高校。

國立台灣師範大學圖書館曾找出李前總統就讀台北高等學校時期的生活點滴，並舉辦「乘風翱翔的白線帽—李登輝先生與台北高校‧台灣師大特展」，時任台北高校同學會會長辜寬敏，也在開幕致詞時表示，國家的一切要提升，社會需要更多菁英來領導台灣，而當時的台北高校被賦予此責任。

蔡錦堂表示，辜先生接了台北高校同學會會長，非常積極去推動台北高校的活動，強化跟台師大的關聯。過去曾舉辦台北高校90、95周年特展活動，辜先生出錢也出力，將台北高校的歷史建構起來，特別是90周年，他擔任會長，李登輝當時仍在世，也邀請李登輝出席。

蔡錦堂說，以往台北高校同學會都會舉辦同學會活動，過去多由會員繳交會費，後來辜先生擔任會長，聚會、活動費也由辜寬敏支出。另外，辜寬敏也高度關心台北高校，台師大有一個台北高校的自由之鐘，建置經費也由辜寬敏捐助，他強調，不是因為辜寬敏有錢而捐，而是對台北高校，又或是台灣這塊土地的認同高度關注，才讓辜寬敏願意如此貢獻。

蔡錦堂說，他去年夏季曾與辜先生的老同學，一同前往陽明山上拜訪，要報告台北高校100周年論壇，跟著他同樣是最後一屆同學，去的時候雖然辜先生在家靜養，但精神、思考邏輯都非常清楚，甚至還會唱台北高校的校歌，口齒也非常清晰，只不過年紀大了，健康逐漸走下坡，兩周前去台北榮總探望時，辜先生已認不得人。

蔡錦堂表示，去年10月舉辦台北高校100周年論壇，近期將把台北高校論壇與台師大之間的關係，編出一本台北高校百周年的文集，屆時也會在書中展露辜先生的言行與台北高校的淵源。

辜寬敏 台師大

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