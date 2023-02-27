藍營控蔡培慧將落跑當官 蔡競辦：不必急著幫她找工作

南投立委補選投票剩5天，國民黨今批評民進黨政府「全黨落跑中」拚選舉，並要該黨候選人蔡培慧公開回應是否將接農委會主委。民進黨反譏，藍營立委王鴻薇才是「落跑界的翹楚」，與林明溱一樣爽賺選舉補助款；蔡培慧競辦則表示，國民黨不必急著幫蔡培慧找工作，會做事的人在任何崗位都是心繫為南投服務。

國民黨文傳會主委洪孟楷、副主委林家興與、立委王鴻薇今開記者會，痛批民進黨政府只顧選舉，從副總統、閣揆到立委等全黨上下都去南投輔選救蔡培慧1人，並質疑蔡培慧落選後可能接農委會主委，喊話「敢不敢公開說不接農委會主委？」

針對國民黨批評及質疑，民進黨副秘書長黃建嘉回擊，王鴻薇去年選上議員，承諾不選立委，結果還沒就職就投入補選，她才是「落跑界的翹楚」，與曾多次宣布不再選立委，為幫兒子卡位卻自毀承諾的林明溱，剛好組成「政治詐騙集團」。

黃表示，王鴻薇選完議員馬上選立委，短短2個月就拿到人民選舉補助款259萬元，林明溱選完立委選縣長更是拿了1458萬2940元，這兩人的選舉補助款，前者給老公做生意，後者給兒子買豪宅，「1個顧老公、1個顧兒子」想的都是私利。

蔡培慧競選辦公室也表示，蔡培慧出身平凡家庭，平時得工作賺錢養自己也養家，參選時龐大的選舉經費多半靠貸款支應，選後再用選舉補助款償還選舉期間花費，因此無法理解林明溱的選舉補助款怎麼有辦法一路淨存數千萬幫兒子買豪宅。

蔡培慧競辦也反問林明溱，他數度說不選立委、要退休交棒給年輕人，最後卻破壞國民黨內初選結果，讓勝選的年輕人無法出線，難道是又要賺選舉補助款幫兒子買下一間豪宅嗎？

至於國民黨質疑蔡培慧落選後繼續當官，喊話「敢不敢公開說不接農委會主委？」蔡培慧競辦則表示，國民黨不要再亂扣蔡培慧帽子，也不必急著幫蔡培慧找工作。選出會做事的人才是關鍵，會做事的人所思所想都是在任何崗位都在為南投服務。