台灣基進敬悼辜寬敏辭世 王興煥承諾本土政權繼續執政

總統府資政辜寬敏今天辭世，享耆壽97歲，台灣基進黨主席王興煥表示，他在辜寬敏病榻前曾經宣誓，台灣基進會盡全力使本土政權在2024年繼續執政，台灣基進將在先賢的千風之中，帶著記憶走向大家許諾的未來。

台灣制憲基金會稍早發布新聞稿證實，台灣制憲基金會董事長辜寬敏上午8時55分在台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬隨侍在側，辜寬敏一生念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定、為台灣而生的新憲法。

王興煥上午受訪時指出，辜寬敏晚年成立台灣制憲基金會，致力於制定新憲法以開啟新共和，這項長遠的目標要實現，必須先保住本土政權，所以在大年初三辜寬敏病榻前，自己曾經向辜寬敏鄭重宣誓，台灣基進會盡全力使本土政權在2024年繼續執政。

王興煥透露，他在今年農曆過年大年初三，曾經前往醫院探望辜寬敏，當時自己握著辜寬敏的手，以台灣基進黨主席的身分承諾「會竭盡全力捍衛本土政權在2024年繼續執政」，這是台灣基進對辜先生最莊重的承諾。

王興煥強調，辜寬敏晚年成立台灣制憲基金會，他認為台灣必須制定自己的憲法，並且建立新共和與新國家，「為了達成這項長遠的目標，必須護住本土政權繼續承擔」。

王興煥說，自己要向辜寬敏表達敬悼之意，請辜寬敏看照著其最繫念的台灣，台灣基進也將在先賢的千風之中，帶著記憶走向大家許諾的未來。