辜寬敏一天都沒忘是鹿港人 連9年回鄉捐助弱勢累計上億元

今早逝世的總統府資政辜寬敏，身為彰化鹿港辜家子弟，雖然不在鹿港出生，但念念不忘父親辜顯榮的遺訓，「以身為鹿港人為榮」，要回饋地方，他從2014年起，連續9年，在每年春節前，都會親自回鄉頒發500多萬元慰問金給弱勢族群，連同急難救助金及助學金，迄今估計已發出約1億元，直到他身體不好，今年春節前才中斷。

辜寬敏將自己一生奮鬥的資產其中約30億元，交付信託，每年孳息做公益，尤其對家鄉鹿港的福利大力照顧，自2014年起， 在鹿港鎮辦理「弱勢家庭學生就讀高職/五專助學金」，每年都有百餘學生獲獎。

鹿港鎮前鎮長黃振彥聽到辜寬敏逝世十分難過，他說，辜寬敏曾提到過父親辜顯榮遺訓，表示辜家有錢是取之社會，因此一定要回饋地方。辜寬敏即主動找他，詢問有什麼可協助地方的事情，後來決定透過新台灣和平基金會，從2014年開始，發給鹿港中低收入戶與邊緣戶慰問金每人5000元，每年都約有1100人受益。後來，也發給急難救助金及助學金。

辜寬敏都是在每年春節前，親自回鹿港發放慰問金，「辜大善人」讓受益者深受感動，此一善舉連續9年不中斷，隨著辜寬敏身體不好，去年雖然沒回鹿港，但仍然委由鹿港鎮公所發放慰問金，直今年春節前才中斷發放。

辜寬敏頒與慰問金時，都會提到他的父親在過世前曾交代「取之於社會，用之於社會」，能為台灣做事，是他一生最有意義的事，感謝鹿港的鄉親給他這個機會回饋鄉里，鹿港的歷史、民俗風情都是鹿港的價值，雖然他在台北出生、求學，但是他以身為鹿港人為榮，也希望大家都能以身為鹿港人為榮。

辜寬敏曾說，他365天從沒有一天忘了自己是鹿港人，他的父親辜顯榮小時候家貧，是靠祖母洗衣服賺錢把他養大，父親過世前把他們叫到跟前說，他賺的錢就是台灣人的錢，有機會要還給台灣人，當時他才11歲，但一生謹記父親的話，而且不管是國民黨或民進黨，只要能照顧鹿港人，他都會支持。