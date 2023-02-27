李貴敏明出席228追思活動 分享父母結緣228的顛沛愛情

國民黨立法委員李貴敏明將出席台北市228協會所協辦的228事件76周年追思活動。事實上，她的家庭與228事件有段特殊因緣，與一段顛沛流離下的愛情傳奇有關。李貴敏的父親因不會台語躲藏到巷子裡被母親發現，後來在教會庇蔭下「裝啞巴」，兩人就這樣認識了。

李貴敏是警眷子弟，鮮少知道她的家族成員都是基督徒，母親家族與長老教會關係深厚，舅舅和表哥都是頗有名望的牧師。

當年，李貴敏的父親李鳳洲只是東北流亡學生，因國共內戰爆發，跟隨老師逃難來台，打些零工度日。為躲避街頭騷亂與追打，完全不會台語的李鳳洲在巷子裡躲藏，被李貴敏母親黃鶴美遇見情急之下，黃鶴美一把將李鳳洲拉進教會藏起來，兩人就這麼認識了。

宛如電影和小說情節，李鳳洲在教會獲得庇蔭，黃鶴美的哥哥讓李鳳洲在教會幫忙，對外稱李鳳洲是啞巴，掩飾他不會台語的問題。黃鶴美是來自大家族並在馬偕醫院當藥劑生的大小姐，就這樣愛上了李鳳洲這樣的窮學生，不顧長輩反對也無視其他醫師的追求，嫁定了李鳳洲。

回想小時候，李貴敏說：「外婆心疼媽媽，總抱怨她沒眼光，說她嫁了個窮光蛋，連父親在婚禮穿的西裝，還是跟舅舅借的」。她說，父親身材瘦高，舅舅比父親矮了一大截，但父親就這麼穿著袖子過短的西裝外套和「七分褲」，完成了終身大事。

李貴敏說，兩人結婚後，父親考進警界服務，是從一線一的最資淺員警做起，基層員警薪水微薄，所以家裡是靠母親在馬偕醫院的薪水持家。從有印象開始，母親就是家庭與工作兩頭燒，卻一直任勞任怨，毫無怨言，就是因為對父親深深的愛。

李貴敏說，從有記憶以來，不曾看過父母吵架，兩人一生相知、相互尊重。多年前，李貴敏帶著已退休的父母去日本旅遊，用日語點餐有如雞同鴨講，此時爸媽趕緊上場救援，她才發現，原來在東北長大的父親也能說流利日語，但因為尊重爸爸對日本的國仇家恨，打小受日式教育的媽媽不曾說日語。

李貴敏說，228事件讓許多人蒙受苦難，後人當然要謹記教訓。而她父母因228相遇相愛的傳奇，也是大時代最好的見證，讓她感受到228不只是悲情，更有許多人性光輝、溫暖與相互扶持。歌曲「傳奇」裡有段歌詞，「只是因為在人群中多看了你一眼，再也沒能忘掉你容顏」，不知道母親怎麼會愛上父親這樣的窮小子，但228讓她感受到愛與信仰的力量，更因為愛，才能跳脫所有苦難與考驗。

李貴敏說，當年顛沛流離、死生契闊不是小說故事情節，而是在自己與家人身上發生時，更讓她覺得，和平是如此的重要，「避戰與營造和平環境絕對是我們這一代共同的責任」。戰亂是所有人的悲劇，只希望後代的愛情是平平安安的小團圓，不要再受到戰火的考驗了。