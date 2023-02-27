要蔣萬安廢除兩蔣園區 台灣基進：蔣家遺體送回中國

今年是二二八事件76周年，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今天說，台北市長蔣萬安挾著蔣家光環取得政治紅利，蔣萬安既然繼承、收割政治遺產，就應該負起相對的政治責任，包括協調廢除兩蔣陵寢園區，以及負擔蔣家的遺體處理，協調設立財團法人自行維護或者送回中國。

台灣基進上午舉行「二二八沉冤未雪，蔣家市長何時道歉」記者會，指控蔣萬安繼承兩蔣政治遺產卻不願對歷史傷害，並且批評國民黨地方首長企圖襲奪二二八歷史記憶，呼籲民進黨政府應該加速轉型正義工程。

吳欣岱表示，蔣萬安應該負起相對的政治責任，包括對蔣氏父子在二二八事件與白色恐怖事件所犯下的殺人罪行致歉；卸除中正紀念堂的前總統蔣介石銅像，協助文化部進行中正紀念堂進行轉型正義工程；以及協調廢除慈湖、大溪的兩蔣陵寢園區。

吳欣岱認為，台灣已經是民主社會，而不是君王帝制，兩蔣不是公共財，自然也不該成為公共負債，由全民負擔每年數千萬的維修費，蔣萬安代表蔣家，應該負擔遺體處理，協調設立財團法人蔣家自行維護或送回中國。

吳欣岱批評，蔣萬安毫無資格主持二二八紀念儀式，因為他的公開發言都是高姿態，預設受害者家屬會吐他口水、聲稱自己會坦然面對，然而事實上都只是公關止血行為，完全沒有真正面對國家暴力的根源進行回應。

台灣基進桃園黨部顧問、二二八事件紀念基金會副執行長藍士博指出，二二八事件至今已經76年，國民黨政客嘴巴講和解，事實上都不願擔責與道歉，包括蔣萬安與嘉義市長黃敏惠、桃園市長張善政等藍營縣市首長，他們都僅是提出促進和解與祝福追思。

藍士博質疑，國民黨作為二二八事件始作俑者，不僅忽視二二八事件政治肅清的本質，更讓二二八事件的紀念意義淪為不知所謂的例行公事，而國民黨更有意襲奪二二八事件的詮釋權，利用模糊焦點、扭曲事實的手法，企圖竄改二二八事件的歷史記憶。

藍士博認為，即便二二八事件的政治受難者與家屬得到賠償與名譽平復，但是加害者的揭露及主事者的究責，依舊在國民黨的刻意迴避下毫無進度，「沒有還原歷史、沒有揭露加害者，就沒有族群和解」。

台灣基進黨主席王興煥表示，二二八事件是「中華民國國民黨政權對台灣的殖民大屠殺」，「中華民國台灣」的政治認同就是對台灣歷史苦難與國族傷痕的冷漠與缺乏同理心，如果「中華民國台灣」是本土政權的最大共識，難怪中正紀念堂依然能以帝王之姿俯視這座受殖的島嶼。

王興煥強調，轉型正義不能淪為口號與政治騙術，轉型正義的保守或者鄉愿，無法維持台灣的團結，反而會造成政治冷漠，澆熄社會對政治改革的支持，對於犯下反人性罪的政權政黨沒有和解，只有控訴、咎責與終結。

王興煥也說，避免悲劇再現是轉型正義的目的之一，至於要如何避免殖民悲劇重演，除了應該徹底追究國民黨的罪行，更重要的是抵抗中國的侵略，因為台灣一旦再度淪落中國統治，二二八事件的悲劇一定會再現，足見「抗中」就是避免歷史悲劇再現的第一課題。