國民黨要蔡培慧回答：敢不敢公開說不接農委會主委？

南投立委補選在即，國民黨上午舉行 「來去台北當官？ 蔡培慧下一站又非南投？民進黨『全黨落跑中』無心治國！」 記者會，向民進黨和民進黨南投立委補選候選人蔡培慧提出三問：一，挺萊豬、擋疫苗還要擋南投農產外銷？二，徐定禎有要接中辦執行長嗎？三，蔡培慧敢不敢公開說不接農委會主委？

國民黨發言人林家興表示，近來中部群組盛傳民進黨政府預定3月1日宣布去年底參選苗栗縣長的徐定禎接中辦執行長，難道是要酬庸「敗選者聯盟」？他指出，學生問徐定禎高端爭議時，徐定禎反嗆「不要再亂了」，要讓這樣高傲的人當中辦執行長嗎？是否真有其事？呼籲民進黨、蔡培慧講明白。

國民黨立委王鴻薇也說，蔡培慧如果沒選上，不用擔心失業，但現在中辦傳出另有其他的人選，而蔡培慧與陳吉仲都是農陣出身，受到蔡英文總統大力栽培，綠側翼也都認為陳吉中應該下台，陳自己說隨時準備離開，也因此，在蔡培慧傳出可能接任農委會主委的情況下，陳吉仲才會大力輔選，因為要讓蔡培慧選上，不要把自己幹掉，凸顯出陳吉仲的心態是只有保官位，心中根本沒有人民。

洪孟楷表示，民進黨去年敗選之後，無心施政，導致現在缺蛋、缺水、缺電、缺藥、缺工等五缺問題嚴重。而農委會主委陳吉仲難辭其咎，但陳吉仲放任自己業務不管，全心在南投輔選，所以國內當前面臨缺蛋危機根本不是天災而是人禍，因為主管的陳吉仲無心農務，都在輔選？令民眾無法接受。

洪孟楷並指出，農委會報告中指出要進口500萬顆蛋，但沒說從哪裡進口？令人質疑農委會是否有掌握來源？有無掌握多久可以進口？何時到台灣？讓民眾買到充足的蛋？目前傳聞澳洲也有雞蛋供應不足的情況，有可能去搶蛋嗎？而進口比台灣蛋價還要高的雞蛋，難道要讓台灣民眾買更貴的雞蛋嗎？

洪孟楷強調，陳吉仲缺蛋問題未解決，卻忙輔選蔡培慧，今年2月份蔡培慧多次找陳吉仲座談或喝茶。身為立委補選候選人的蔡培慧為何有能力找中華民國政務官率官員到南投座談輔選？農委會主委放著正事不做，只為選舉，用中華民國的公帑到南投座談，是公務身分或私人身分？帶去的農委會主管有無請假？事務官用上班時間去幫立委補選座談適合嗎？

王鴻薇則表示，現在的內閣是國事如麻，缺蛋、缺水、缺電、缺工、缺藥等問題嚴重，但陳建仁剛接閣揆「民生需求放兩邊，為黨輔選擺中間」。她質疑，陳有時間到南投幫蔡培慧輔選，有無到蛋農的養雞場視察？此外，陳建仁有到南部視察水情嗎？至於缺藥問題，陳建仁是否找食藥署商量處理？長期用藥者買不到用藥，還有閒情逸致去輔選蔡培慧？