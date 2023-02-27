國防部預告修法全民防衛動員準備法 李彥秀批暗渡陳倉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員李彥秀。 聯合報系資料照
台北市議員李彥秀。 聯合報系資料照

國防部本月21日公告「全民防衛動員準備法」修正草案，全案更名為「全民防衛動員法」。內容新增未來因應戰爭由總統發布全國動員令後，為「因應新聞及不實訊息處理」，將對「新聞從業人員實施必要管制」。國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書表示，民進黨利用228連假前夕，暗渡陳倉。

李彥秀說，此項條文若通過實施，台灣的言論自由恐退回戒嚴時期。其一、條文規範「動員準備時期」，事實上，任何時候都是動員準備期；其二、條文授予政府在平時「全面調查」出版、廣播電視、網路平台及新聞從業人員。

李彥秀今天在臉書也提到，民進黨利用228連假前夕，由國防部在2月21日預告「全民防衛動員準備法」修正草案。草案第15條律定：「為因應新聞及不實訊息處理，訊息傳播動員準備分類計畫主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫。」

李彥秀問，民進黨要針對媒體以及新聞從業人員調查什麼？忠誠調查？言論調查？金流調查？還是身家調查？關中天、放水特定媒體、公帑養網軍、置入行銷洗人民的腦，已經不能滿足民進黨的獨裁野心，現在更要將政治黑手深入所有媒體，在平時，肆意地對媒體與新聞從業人員進行調查，「這不是極權，什麼是才是極權？這不是獨裁，什麼是才是獨裁？」

李彥秀提到，蔡英文在悼念鄭南榕時曾說，「作為總統，我會堅守立場，為民主自由奮戰到底，」但是七年來，所有傷害言論自由、新聞自由的壞事，全被民進黨做絕。李質疑，「蔡英文，妳對的起自己曾經講過的話嗎？」

李彥秀表示，捍衛台灣民主自由，李彥秀堅決反對「全民防衛動員準備法」修正草案。

李彥秀 民進黨 蔡英文

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