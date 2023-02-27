阿扁去年2月曾專訪辜寬敏 陳致中：拚台獨志業令人欽佩

總統府資政辜寬敏今天辭世，前總統陳水扁去年2月曾在廣播節目專訪辜，分享台獨人生。陳水扁兒子、高雄市議員陳致中今發文說，辜老在97歲的人生旅途上，展現對台灣的抱負熱愛，對獨立志業、制定新憲法及國家正常化深有堅持，精神令人民欽佩感動。

陳致中說，2008年馬政府上台急速傾中，為了凝聚台灣本土的力量，辜老以80幾歲高齡成立「搶救台灣行動聯盟」，透過「三一九鄉鎮公民行動巡迴演講」，2年間舉辦了兩百場基層演講，辜老風塵僕僕、無役不與，這種精神與毅力，是正港愛台灣、守護台灣最淋漓盡致的表現。

陳致中回顧，2010年1月，辜老成立新台灣國策智庫，希望將阿扁總統8年執政所培養出來的政務官和人才聚集起來，別讓人才鳥獸散，並透過智庫的平台，把這些寶貴經驗保存，透過整理，留下文字，變成著作，作為未來重新執政的重要寶庫，也在2016年捐贈給財團法人凱達格蘭基金會繼續經營。