辜寬敏辭世 林佳龍：正常國家決議文重要推手

總統府資政辜寬敏辭世，享壽97歲。總統府秘書長林佳龍表示，他心中感到悲慟。這幾年所敬重的前輩，包含史明歐吉桑、前總統李登輝、前總統府資政彭明敏相繼辭世，時代巨人的殞落，未竟之事的叮囑，壯志雖未酬，「但他們一生為台灣邁向正常國家開疆闢土，點亮前路，至死方休的精神，令我們尊敬，鞭策我們接力完成。」他也透露，辜寬敏其實是「正常國家決議文」重要推手。

林佳龍說，辜寬敏在70年代，台灣威權風聲鶴唳的時刻，挺身為台灣與當權唱反調，要求解除戒嚴、開放言論自由、取消黨禁等倡議，皆是當年的致命禁忌，但無所畏懼，「我們感念曾經為那個大時代投身為自由奮鬥的每一個人。」

林佳龍說，辜寬敏一生為台灣出錢出力，曾將一半的財產30億信託捐給台灣，為推動和平、教育、文化及社會和諧等公益努力，除了關心台灣國家前途，也持續協助清寒弱勢家庭，「他的精神化作千風，我們永遠緬懷。」

林佳龍說，「辜老及諸位前輩的一生不是只為自己而活，而是為台灣集體的尊嚴與福祉而活，他穿著白色西裝，頂著白髮，蓄著性格的鬍鬚，穿梭於台派大小場合的身影，如今已無法再見。」

林佳龍說，「辜老曾說不管佳龍做什麼，他都會支持，每每想起這句話，我心中總有溫暖，因為我們正一起走在前人們開闢航道上，持續為推動台灣國家正常化而努力著。而事實上，佳龍擔任民進黨的秘書長時，2007年9月30日全國黨代表大會上正式通過的正常國家決議文，辜老就是背後一位重要的推手。辜老先生，謝謝您一生奉獻台灣，如今化作春泥更護花，願您在另一個國度，永遠守護我們共同的國度，台灣。」