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辜寬敏病逝 黃偉哲：辜老一生堅定為台灣
總統府資政辜寬敏今天上午8時55分在北榮住院中辭世，享耆壽97歲。台南市長黃偉哲在臉書追悼，明天是228事件76周年，辜老於今天辭世，提醒著我們，轉型正義是一條漫長的道路；守護台灣更是需要世世代代一棒接一棒的志業。願辜老安息。
黃偉哲說，他今天跑行程之中，聽聞辜老辭世，心中萬般不捨。去年10月他才剛錄影片祝壽，如今卻已無法再向辜老就教，無比遺憾。
黃偉哲說，辜老一生堅定為台灣，無論是早年在日本擔任台灣青年會委員長，出資協助《臺灣春秋》、《日本文摘》、《臺灣青年》等刊物為台灣發聲，或是晚年成立台灣制憲基金會，推動國家正常化，台灣，一直是辜老念茲在茲的故鄉與深愛的家。
黃偉哲表示，明日是228事件76周年，辜老於今日辭世，提醒著我們，轉型正義是一條漫長的道路；守護台灣更是需要世世代代一棒接一棒的志業。「願辜老安息，我們會繼續努力，為台灣」。
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