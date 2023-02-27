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獨／國防院所長大談「賴清德將勝郭侯」 國防部：別再這樣

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院國安所所長沈明室，曾為黑熊學院。其背拍攝行銷廣告。背景有國防安全研究院飾牌。圖／取自黑熊學院臉書粉專網頁
國防安全研究院國安所所長沈明室，曾為黑熊學院。其背拍攝行銷廣告。背景有國防安全研究院飾牌。圖／取自黑熊學院臉書粉專網頁

國防安全研究院國安所所長沈明室本月接受媒體人廖筱君網路節目「台灣Plus」專訪，他公開表示，對可望代表民進黨參選2024總統大選的副總統、民進黨主席賴清德，大選對上「郭董」郭台銘或新北市長侯友宜，賴不但勝算高，尤其大選辯論賴若對上郭，還會因口才或對國政熟悉程度，「馬上就高下立判」。對此，國防部今天表示，已與國防院溝通，並向各研究員宣達，未來將避免此種情況發生。

上校退役的沈明室畢業於陸軍官校74年班，有國防大學政治學博士學歷，目前任國安所所長。國安院支用國防部預算，軍方人員出面公開評論總統大選，為「當局」特定候選人加值，舉措令人側目。

沈明室本月接受媒體人廖筱君網路節目「台灣Plus」專訪，主持人詢問他，賴清德若無意外，將代表民進黨角逐2024總統大選，他可能遭遇到強勁對手，是什麼樣的組合？

沈明室回應說，「賴若單獨針對郭台銘，或單獨針對侯友宜，他其實是有勝選可能的」。主持人特別再確認，你這賴的勝算還是比較高？沈明室再次確認「我覺得賴的勝算比較高」。

沈明室緊接表示，「因為賴畢竟他的行政經驗非常豐富，那郭董在處理國政上，他也許在大企業上有很強的魄力，但在國家治理上現在並未見到相關理念」。

主持節目的廖筱君人追問說：所以你認為這是郭的罩門？沈明室回應說，「這是他目前比較沒有見過的地方，非常現實地就說，到時候這個總統的辯論，以賴副總統的這口才或者他對國政熟悉程度，那馬上就高下立判。」

對此，國防部今天表示，國防院專注於國家安全與國防軍事之研究與分析。國防部已與國防院溝通，並向各研究員宣達，未來將避免此種情況發生。

國防部 國安

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