嘉義縣228追思 翁章梁：反省反思台灣走向真正的包容

228事件發生至今76年，台灣基督長老教會嘉義中會昨晚在祥和教會舉行追思紀念禮拜，縣長翁章梁出席，與受難家屬一同悼念追思，他強調，不斷的反省、反思，化為繼續向前走的力量，讓台灣走向真正的包容。

昨晚受難者家屬江榮森（江振猷之姪）、高英傑（高一生之子）、曾耿玉女士（詹三原遺孀）等人一起祈禱、證道、分享、追思靜默、祝禱、領受上帝祝福，悼念死難同胞，安慰受難家屬，江榮森代表受難者家屬致詞，向所有銘記此事件且做出具體作為的人們至上謝意。

追思紀念邀請松年部合唱團、祥和弦樂團演奏，在「似曾相似 Somewhere In Time」、「辛德勒的名單」、「主賜福如春雨」 3首悠揚樂聲中緬懷歷史印記，追思歷史悲劇，無數的台灣菁英被捕、被殺害、被關監，數十年來受難者家屬蒙受不白之冤，身心靈煎熬非外人能理解。

翁章梁表示，這段過去經過這麼多人犧牲奉獻，好不容易得來的民主自由，不應輕易抹滅歷史痕跡，也欽佩長老教會每年都會舉辦追思禮拜，透過不斷的反省、反思，化為繼續向前走的力量，讓台灣走向真正的包容。

翁章梁說，從他當縣長起，每年都會舉辦相關活動，要讓大家了解、省思這段歷史；日前他在朴子參與劇團演出白色恐怖的故事，而常聽到台灣人在教育下一代時講「囝仔人有耳無嘴」，就是當時高壓統治的結果。