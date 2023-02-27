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總統府資政辜寬敏辭世 享壽97歲

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總統府資政辜寬敏辭世 享壽97歲

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
圖為台灣制憲基金會董事長辜寬敏，為「聯大第2758號決議五十週年」研討會致詞。本報資料照片
圖為台灣制憲基金會董事長辜寬敏，為「聯大第2758號決議五十週年」研討會致詞。本報資料照片

辜寬敏。本報資料照片
辜寬敏。本報資料照片
台灣獨立建國聯盟今天在臉書上指出，總統府資政辜寬敏今天上午8時55分辭世，享耆壽97歲，悼念場域將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思。

台灣制憲基金會表示，辜寬敏今天上午8時55分在台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬均隨侍在側。辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業。

台灣制憲基金會指出，辜寬敏終其一生，不畏任何政治壓力，堅持「對的事情就要去做」、「不做就是零」的原則，堅持逆風蒼鷹精神，勇往向前推進一波波行動，包括1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時，發起二二八示威遊行。1990 年代力勸彭明敏以民進黨籍身份參選總統，多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲。他也當面向日本前首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念。2009年成立搶救台灣行動聯盟，發起全國319鄉鎮公民行動巡迴演講，2010年成立新台灣國策智庫，2013年成立新台灣和平基金會，2019年成立台灣制憲基金會，2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。

總統府 辜寬敏

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