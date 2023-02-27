蔣萬安228會被嗆？秦慧珠點因這2身分：這是他的一門功課

明天就是228紀念日，國民黨議員秦慧珠在臉書以「228感言」為題提到，有些眷村二代跟她說，有228團體不跟北市府合辦活動、還有前市長馬英九過去不斷道歉，結果還是被嗆、被吐口水，「蔣萬安是不是就不要去參加了」，秦慧珠說，她的回答是「不可以」，市府一定要辦228活動，蔣萬安也一定要參加，因他是市長，也因他是蔣家後代，更要好好舉辦紀念活動，好好跟家屬遺族面對面。」

秦慧珠提到，蔣萬安是蔣家第四代，也是228事件發源地台北市現任的市長，「他更需要去面對、去處理，這是他的一門功課，更是台灣社會集體的印記。」228事件對不同立場的人，會有不同的看法，但對整個台灣社會而言，這段歷史是必須共同面對、反省。

秦慧珠在臉書提到，前幾天她去參加一個聚會，一些眷村第二代的老哥哥們說，228快到了，他們在媒體上看到有些團體說，不跟市政府合辦活動，那市府是不是就不要辦了！還提到馬英九之前每次都參加228紀念活動，不斷道歉，結果還是每次參加活動都被嗆、被罵、被吐口水，連柯文哲都不跟他握手，蔣萬安是不是就不要再去參加了…

秦慧珠說，她跟這些已6、70歲的外省第二代，和她一樣沒經歷過228的大哥們說「不可以」。並表示北市府一定要辦228紀念活動，蔣萬安也一定要參加，因為他是市長，也因為他是蔣家後代。

秦慧珠提到她的父親是滯留越南的流亡部隊，到民國42年才來到台灣，她是在台灣出生，228事件都是等長大後才聽說，「但這個歷史的傷痛，我們都要承擔」。

秦也提到，她先生的祖母是華僑，祖籍福建廈門，她公公小時候在廈門長大，後來來到台灣。雖然是道地的閩南人，但因來台灣較晚，所以228時也被認為是外省人，先生的阿媽生前曾說道「當時我是單親媽媽，帶著的公公，也非常害怕，靠著本省朋友、同事大家幫忙躲藏，才沒出事！」

秦慧珠說，她在大學開設「現代文學專題討論」課程，每學期都會放入一章講「台灣文學的源頭與歴史」，其中一定會談到1945年台灣光復後的文學發展，其中228事件也是這時期的重要事件，因為光復後讓在日據時代大家只能用日文寫作，開始轉為學習中文，用中文創作，但228事件後，文學創作也受到影響，很多人因害怕而不敢再創作，創作的內容也受到很多限縮。