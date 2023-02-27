【專家之眼】領了6000元 存下來還給子孫吧！

自去年九合一地方公職選舉結束至今，對於還稅於民、普發現金的討論，十足吊人胃口。上周預算案總算出爐，翹首以待的國人，想必脖酸頸痛不已；但若要6000元現金入袋為安，恐怕還要計日以俟、望眼欲穿。

其實這筆錢並不值得期待，說穿了不過是從子孫口袋裡掏錢；領了6000元現金，應該把錢信託，將來連同本息一併還給子孫，以下說明箇中道理。

全名有如畢卡索畫作般抽象的《疫後特別條例》，扣掉立法意旨、主管機關與施行期間，不過4條條文、590字的內容；其中首要，在於第5條的經費規畫：全條例所需經費上限為3800億元；經費來源，以移用執行期間之「以前年度歲計賸餘」或「舉借債務」支應，前者優先。

首先，3800億元的上限經費，低於超徵稅收，有「揩油」國人之嫌。

根據財政部2月「校正回歸」後之統計，111年度全國賦稅收入實徵淨額為3兆2479億元，整體稅收超徵數為5237億元。扣除地方政府超徵與應撥入特種基金之部分（前者816億、後者419億元），中央政府稅收超徵數為4002億元。如果3800億元經費的《疫後特別條例》是中央政府將超徵稅收「還稅於民」，何以硬是「暗槓」了202億元不還？

其次，經費來源之「舉借債務」，當然是從子孫口袋掏錢，而「以前年度歲計賸餘」，只怕也是海市蜃樓般的「幻覺賸餘」，買單的還是子孫。茲舉一例解釋之。

為求簡單，假設期初「以前年度歲計賸餘」餘額為0；總預算歲入為80，全數來自課稅收入（不考慮非課稅收入以及營業盈餘與事業收入）。總預算歲出為90、債務還本為10，支出金額合共100。由於歲入無法因應支出所需，編列預算時，以舉債20作為融資調度財源。實際執行預算，有超徵稅收20。

情境一：將超徵稅收用於總預算。依此，當年度不須舉債；超徵之稅收20，取代原本計畫舉債之融資調度財源20。年度結束後決算，歲計賸餘為0；以前年度歲計賸餘為0，維持期初餘額。

情境二：總預算按編列數舉債20。依此，政府債務餘額增加20；超徵之稅收20，於年度結束後決算，可以產生歲計賸餘20，使以前年度歲計賸餘餘額，由0增加為20。

情境三：總預算按編列數舉債，將超徵稅收用於特別預算。若當年度同時有執行中之特別預算，支出規模20、另行舉債因應。如將超徵之稅收20，取代特別預算原本計畫之舉債，則於年度結束後決算，總預算加計特別預算，歲計賸餘為0；以前年度歲計賸餘為0，維持期初餘額。

因此，雖有超徵稅收20，在情境一、三中，超徵的稅收用來減少舉債，決算之歲計賸餘皆為0，若要將超徵之稅收20還稅於民，唯有舉債一途。情境二中雖有歲計賸餘20，但仍然是舉債換來，何來實際的賸餘？

以上三種情境，雖然高度簡化，出自於對當下台灣財政現況的觀察，絕非天馬行空的想像。在債務持續增加的情形下，稅收雖有超徵，但仍不足以因應當前世代支出所需；口口聲聲掛在嘴邊的「歲計賸餘」，只不過是窶人丐夫，打腫了臉來充胖子。

此外，有關預算案並未分期，採「吃乾抹淨」方式、一次編列3800億元，以及項目與金額分配等問題，暫且按下不表。

《疫後特別條例》就是這麼一個在外界對於財政資訊了解有限下，行政部門推出的「檸檬條例」；是檢討稅收超徵，卻橫空殺出、與稅收超徵無關的「混世條例」；是執政黨在地方選舉敗選後，思考短路、理盲濫情的「草率條例」；是主其事者無視專業，自以為是、一意孤行的「霸道條例」。選在此刻大撒補貼與普發現金，是論述迷惘、時機錯誤的「糊塗條例」；究其財源，則是不告而取、債留子孫的跨代際「掠奪條例」。