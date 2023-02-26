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陳建仁視察地方創生 再籲立委支持疫後特別預算

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
行政院長陳建仁今到南投仁愛視察「原鄉苦茶暨區域共好地方創生」，不忘向立委喊話支持疫後特別預算。圖／行政院提供
行政院長陳建仁今到南投仁愛視察「原鄉苦茶暨區域共好地方創生」，不忘向立委喊話支持疫後特別預算。圖／行政院提供

行政院陳建仁今到南投仁愛視察「原鄉苦茶暨區域共好地方創生」，大讚順騎自然、穀笠合作社及東岸部落等都是地方創生成功案例，讓世界看見台灣實力，中央未來將加速推動地方創生計畫，也不忘向立委喊話支持疫後特別預算通過。

陳建仁指出，行政院自2020年推動「加速推動地方創生計畫」，5年投入60億元經費，成立地方創生專案辦公室，並在北、中、南、東等設立分區輔導中心；國家發展委員也從2021年開始推動「地方創生青年培力工作站」計畫。

而他今前往訪視東岸部落參觀當地原夢觀光農園，瞭解賽德克家屋構造、機能，也體驗其賽德克族傳統服飾，聽取該部落推動原鄉苦茶生態系統，及青年培力工作站「順騎自然」、「穀笠合作社」地方創生成果展示，大讚地方創生成效卓越。

陳建仁說，東岸部落產業促進發展協會用心推動「原鄉苦茶生態系統青年培力工作站」計畫，部落將苦茶作物產業化，產品獲「比利時國際風味暨品質評鑑大獎」，相當不容易，而其從小地方立足，讓全球都看到其成果，堪稱「食品界的台積電」。

他也從順騎自然、穀笠合作社及東岸部落協會等地方創生成功案例，看見青年願意返鄉與耆老、長輩共同投入地方創生，努力促進地方發展，也讓世界看見台灣的實力，中央未來將持續加速推動地方創生，能地方創生在台灣各角落開花結果。

陳建仁也提到，疫情、國際通膨等影響家庭經濟，行政院除了規畫全民普發6000元，盼減輕民眾生活負擔，同時推動加強經濟及社會韌性措施，協助受衝擊的產業及中小企業升級轉型，也規畫照顧弱勢族群、中低薪房貸族、學貸族等對象。

此外，加速擴大吸引國際觀光客方案，盼今年達成600萬人次來台目標，明年恢復疫前1200萬人次來台水準，振興復甦觀光，陳建仁說，相關內容將於3月3日赴立院進行疫後特別預算報告，希望立委都能支持，盡早審議通過，照顧國人。

行政院長陳建仁（右2）今到南投仁愛訪視東岸部落，穿上德克族傳統服飾，並瞭解賽德克家屋構造、機能。圖／行政院提供
行政院長陳建仁（右2）今到南投仁愛訪視東岸部落，穿上德克族傳統服飾，並瞭解賽德克家屋構造、機能。圖／行政院提供
行政院長陳建仁（左）今到南投仁愛視察「原鄉苦茶暨區域共好地方創生」，不忘向立委喊話支持疫後特別預算通過。圖／行政院提供
行政院長陳建仁（左）今到南投仁愛視察「原鄉苦茶暨區域共好地方創生」，不忘向立委喊話支持疫後特別預算通過。圖／行政院提供

陳建仁 行政院

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