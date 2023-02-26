國防部修法管制媒體 江啟臣：數位中介法借殼上市？

國防部公告「全民防衛動員準備法」修正草案，並更名為「全民防衛動員法」，未來將對新聞從業人員實施必要管制」。國民黨立委江啟臣質疑，修法中未說明調查、統計、編組的具體內容，是否藉全民防衛動員法修法行管制媒體之實？呼籲政府應清楚說明，否則將難逃數位中介法借殼上市之嫌。

江啟臣指出，全民防衛動員準備法，前次修法是民國108年，全民防衛動員署111年1月1日成立，這次全動法修法是全動署成立後，檢視過去全民防衛動員之不足，提出之修法草案，期彌不足。

關於平時動員準備階段之各動員方案，江啟臣指出，修法草案第15條，涉及動員準備時期對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃，換言之，修法一旦通過，直轄市、縣市政府應配合辦理前揭作業。

江啟臣說，然而，現行法第14條已要求動員實施階段，國家通訊傳播委員會（NCC）應會同文化部訂定動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法。究竟NCC訂定之管制辦法有何問題，未見全動署提出檢討。反而是在修正草案中，將對大眾傳播事業及從業人員的管制作為，從動員實施階段，提前至動員準備階段。

江啟臣進一步表示，所謂調查、統計、編組的具體內容為何，未有說明，是否藉全民防衛動員法修法，行管制媒體之實？尤其，現行已有相關法令管理惡假訊息，於全動法修法中再加強對相關人員的管制作為，是否必要，政府應清楚說明，否則將難逃數位中介法借殼上市之嫌。

此外，江啟臣表示，該法案於21日公告，國防部僅給予社會大眾14天的公告期間，與一般60天不同，大幅縮短人民參與的時間與空間，是否為了這會期送到立法院，藉由執政黨優勢強勢通過？然而，本法涉及眾多行政機關、部會執掌，且包括徵用民間資源、人力、物資等，涉及範圍之廣，理應審慎為之。