影／任黨主席後首戰！賴清德進駐南投輔選蔡培慧 與陳建仁同台造勢

南投立委補選是賴清德上任黨主席後的「首戰」，選前黃金周賴清德昨天起就進駐南投，今天陪著蔡培慧連跑3間宮廟參香祈福，傍晚出席於竹山夜市造勢大會，行政院長陳建仁也現身同台輔選。對手林明溱明將在同樣場地舉辦造勢晚會。

蔡培慧今天一早由竹山鎮長陳東睦陪同在竹山市場掃街，下午由賴清德陪同前往名間北天宮、水里永豐宮、集集長安寺參香祈福，傍晚更在竹山周四夜市場地舉辦造勢晚會，賴清德、陳建仁2人同台攜手蔡培慧高呼「凍蒜」，現場氣氛熱烈。

陳建仁指出，南投過去與嘉義一樣是農業縣，但近年嘉義成了農工大縣，當地中埔、水上2個產業專區去年9月動土，新設嘉義科學園區也已通過環評，反觀南投要成為農工大縣遙遙無期，只有將蔡培慧送進立法院替南投爭取才有機會發展。

陳建仁也大讚蔡培慧是有執行力、說到做到，同時她非常瞭解南投的需求，關心青年就業，更在行政院中辦執行長爭取興大進駐中興新村、社會住宅到南投，現在提出購屋自備款的補貼政見，中央已在研究，並提升婦幼、教育及醫療等服務。

賴清德則表示，竹山是「前山第一城」，早期是竹木加工業重鎮，林明溱選縣長時曾說要蓋竹山竹藝園區，但8年過去了，連個影都沒有，更說要將全縣垃圾都載到竹山，遭竹山人嚴正拒絕，還嗆竹山人自己處理垃圾，要這種縣長幹嘛？

賴清德強調，林明溱當過鎮長、議員、立委、縣長也該換人了，民眾支持他從政30年，卻一堆2、30年問題都沒解決，是蔡培慧當立委、執行長2、3年間著手幫忙才解決，呼籲竹山選民要團結，「用拒絕垃圾的態度，拒絕林明溱再當立委」。