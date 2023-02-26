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陳水扁出席228追思禮拜 見盧秀燕2個動作讚「難怪可以連任」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中公益行動教會今舉行228追思活動，台中市長盧秀燕（左4）與前總統陳水扁（右2）比肩而坐，陳水扁祝福盧秀燕更上層樓。圖／讀者提供
台中公益行動教會今舉行228追思活動，台中市長盧秀燕（左4）與前總統陳水扁（右2）比肩而坐，陳水扁祝福盧秀燕更上層樓。圖／讀者提供

台中公義行動教會今舉辦228追思紀念禮拜，前總統陳水扁與會，建議在場的台中市長盧秀燕，率先全國，針對當年政府不公平對待的「不法案件」應主動注銷戶政紀錄，還給受害者清白。盧秀燕表示會了解內政部相關法令。會中陳水扁稱讚盧秀燕並祝福「更上層樓！」

台中公義行動教會今天在台中公園更樓前舉辦228追思禮拜，盧秀燕擔任台中市長後，連續5年參加，與會者有陳水扁、立法院副院長蔡其昌等人。

陳水扁致詞說，受害者家屬代表「高雄二二八關懷協會」理事長王文宏訴求，過去受到政府不公平對待的不法案件，明明不是叛亂，現在還給清白、恢復名譽，透過促轉會宣布過去判決是無效，這些不實指控不應留下紀錄。

他向盧秀燕建議，目前全國各單位，包括中央政府都還沒做，台中市政府或許可作為全國第一，不用等家屬主動申請，地方政府研議讓戶政單位執行，短期內全部註銷紀錄。對此，盧秀燕說會先了解內政部法令。

盧秀燕協助主持人介紹與會來賓，並與台中市前市長張溫鷹不約而同幫忙撿掉落地面的名片。陳水扁稱讚盧秀燕這兩動作「不簡單」，難怪可以連任，並祝福她「更上一層樓。」

蔡其昌致詞說，228的受害者、家屬在心情上若無法得到撫平，社會沒有和解的機會，有前輩打拚，台灣才有民主自由；面對外來威脅，內部仍有許多不同聲音、力量，如何守護是台灣共同的課題。

無黨籍立委黃國書說，他自己曾經犯錯，反省需要勇氣，希望台灣成為期望中最好的國家，面對歷史、走向未來。

這場追思紀念禮拜，多名228事件受難者家屬及代表到場，與會者包含民進黨立委莊競程、國民黨籍立委江啟臣及台中市議員江肇國、黃守達、陳雅惠、謝家宜、陳俞融、吳佩芸等。

盧秀燕 陳水扁 黃國書 蔡其昌

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