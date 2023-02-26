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林明溱批綠以政治獻金支高薪 她秀學歷回擊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨南投立委補選候選人林明溱今指民進黨議員沈夙崢（右）拿蔡英文政治獻金，月薪加年終達10萬元。沈夙崢回嗆，是2.5個月的薪水。圖／民進黨提供
國民黨南投立委補選候選人林明溱今指民進黨議員沈夙崢（右）拿蔡英文政治獻金，月薪加年終達10萬元。沈夙崢回嗆，是2.5個月的薪水。圖／民進黨提供

國民黨南投立委補選候選人林明溱政治獻金支薪給兒子每月8萬元屢遭綠營砲轟，他今反擊指，民進黨副秘書長黃建嘉、議員沈夙崢也拿政治獻金，前者單月曾達16萬元，後者月薪加年終達10萬元。對此，沈夙崢回嗆，她的10萬元是2.5個月的薪水，她沒回捐過政治獻金，也沒有幫買豪宅、卡位選立委的父母。

林明溱競選總部指出，該陣營近期收到資料，根據該資料，屏東縣前縣長潘孟安過去以政治獻金支付黃建嘉薪水，一次8萬元，甚至有1個月內支薪2次達16萬元。縣議員沈夙崢也曾領過蔡英文的政治獻金，1個月薪加年終高達10萬元。

林明溱今天反擊痛批，沈夙崢在蔡英文選總統時，每個月領蔡的政治獻金5萬元，黃建嘉則是16萬元，你們民進黨就可以領政治獻金，他兒子林儒彬幫他工作，同樣領政治獻金你們就有意見，「自己領不講話，別人領就批評」，道理何在。

對此，沈夙崢回嗆，林明溱跟其陣營指她月薪5萬、10萬元，只要上網去監察院的政治獻金公開查閱平台查，她的10萬元是2個半月的薪水，支出金額均有明確顯示其支出用途及原因，呼籲對林明溱對她的烏龍抹黑、造謠公開道歉。

沈夙崢指出，文學碩士的她曾獲玉山文學獎，擁有文字編輯工作、國會助理、縣長選戰新聞等經驗，加入總統大選團隊協助寫稿，也僅是月領3萬餘元的年輕人，不僅也未回捐過政治獻金，更沒有出錢幫她買豪宅、幫忙卡位選立委的父母。

沈夙溱強調，若林明溱的競選方式是含沙射影、無端抹黑南投返鄉青年，還有時間亂噴口水，他不如正面回應豪宅、財產申報不明、縣長特助黑官，以及兒子林儒彬政治獻金領1個月8萬後，再回捐10萬元等爭議，不願回應就盡早退選。

南投 立委補選 林明溱 政治獻金

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