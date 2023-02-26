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南投立委補選搭總統舞台？ 學者：若贏這局「他」才能補血

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
南投補選搭起總統舞台？政治學者指選戰輸贏，攸關賴清德取得總統候選人的難易。圖／報系資料照
南投補選搭起總統舞台？政治學者指選戰輸贏，攸關賴清德取得總統候選人的難易。圖／報系資料照

南投立委補選3月4日投票，228連假短兵相接，藍綠大咖紛紛登場輔選。東海大學政治系兼任講師郭達鴻說，這場補選攸關藍營能否延續地方大選勝利氛圍，但對民進黨主席賴清德來說，面臨包括舊屬陳宗彥被控接受性招待等連串事件後，賴亟待贏南投這局，提振士氣一路直攻取得民進黨總統候選人資格。

東海政治系講師郭達鴻說，賴清德天天南北奔波，一連三天赴南投輔選黨籍立委補選候選人蔡培慧。行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、屏東縣前縣長潘孟安相繼報到，總統府秘書長林佳龍也將陪蔡車掃，只有蔡英文總統還得確定輔選行程，綠營大咖都到齊。

國民黨也不遑多讓，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、國民黨前主席及立委江啟臣等人都已到南投輔選，接著黨主席朱立倫明天將與台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美及立院黨團總召曾銘宗參加黃金周造勢晚會，桃園市長張善政228將陪林明臻掃街。

郭達鴻說，南投補選是目前唯一的選舉，有意參選總統的政治舞台。這場就像前年的台中市中二立委補選一樣，備受全國關注，但林明臻比顏寬恒幸運，因國民黨此時剛贏得地方大選，剛當選或連任的藍營縣市長紛來輔選，藍綠對峙，與顏家一人對全黨的情況大不同。

郭達鴻說，這是賴清德擔任主席操盤第一戰，最近發生黨紀處分台南市正副議長案招致反彈、賴的舊屬陳宗彥被指涉性招待而請辭下台案，有損賴清德，賴志在贏南投才能補血，否則未來代表民進黨參選總統增加難度。

郭達鴻說，對國民黨而言，林明臻的勝負也衝擊到主席朱立倫的威望，能否延續地方大選及北市立委補選的勝利氛圍。他形容朱立倫的情況是「有功不一定有賞，但打破要賠」，如藍營未拿下南投，檢討朱的聲浪恐不小。

民眾黨在南投大選是隔山觀虎鬥，但要看藍綠消長，訂定大選策略，擬訂民眾黨在大選可運作空間。

南投 立委補選 賴清德 朱立倫 陳宗彥 顏寬恒

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