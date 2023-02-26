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影／雙北市長接力助選 林明溱曝選情看俏超樂觀

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
新北市長侯友宜（左）今到南投為黨內立委補選候選人林明溱（右）輔選，陪他到竹山市場徒步掃街拜票。記者賴香珊／攝影
新北市長侯友宜（左）今到南投為黨內立委補選候選人林明溱（右）輔選，陪他到竹山市場徒步掃街拜票。記者賴香珊／攝影

南投立委補選投票僅剩6天，雙北市長接連到南投為黨內候選人林明溱輔選，今由新北市長侯友宜陪林明溱到竹山市場掃街拜票，侯大讚林對縣政嫻熟；林明溱對雙北市長專程來幫他助選，他開心直言，其支持度絕對會提高，盼衝高選票。

228連假也是南投立委補選黃金周，台北市長蔣萬安昨天打頭陣，陪林明溱以車隊在南投市掃街拜票，今由新北市長侯友宜陪著林明溱到竹山市場徒步掃街，他大讚林，對縣政嫺熟，對南投大小事瞭若指掌，腳踏實地、事必躬親的認真做事。

侯友宜說，認識林多年，知道他為南投付出很多心力，一步一腳印奉獻給南投，未來將持續為南投的不足之處，像擴大工業區、道路擴建、社會弱勢福利等全力以赴，肯定且支持他，更期待他在中央發揮對南投的瞭解，跟大家一起並肩作戰。

對於，雙北市長為他助選，林明溱樂觀的說，蔣萬安昨到南投市，市民都非常歡迎，同樣有高人氣的侯友宜今在百忙之中到南投助選，不少民眾看到他也十分開心，都幫他爭取更多南投人支持，對他的支持度絕對會提高，也希望能衝高選票。

不過，今天上午除了林明溱，蔡培慧也是一早就在竹山鎮長陳東睦的陪同下到市場拜票，只是兩人王不見王，並未碰頭；對此，林明溱說，竹山在第二選區的人口數僅次於南投市，是濁水線選票第二多的地方，因此各候選人都很重視竹山。

新北市長侯友宜（左2）今到南投為黨內立委補選候選人林明溱（右1）輔選，陪他到竹山市場徒步掃街拜票。記者賴香珊／攝影
新北市長侯友宜（左2）今到南投為黨內立委補選候選人林明溱（右1）輔選，陪他到竹山市場徒步掃街拜票。記者賴香珊／攝影
新北市長侯友宜（左2）今到南投為黨內立委補選候選人林明溱（左3）輔選，陪他到竹山市場徒步掃街拜票。記者賴香珊／攝影
新北市長侯友宜（左2）今到南投為黨內立委補選候選人林明溱（左3）輔選，陪他到竹山市場徒步掃街拜票。記者賴香珊／攝影

南投 立委補選 林明溱 侯友宜 蔣萬安

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