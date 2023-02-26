影／綠營控他指使選務人員發抹黑文宣 林明溱：不知道這事

民進黨 南投 縣黨部指控，有選務人員在發送選舉公報時，附上攻擊黨內 立委補選 候選人 蔡培慧 、宣傳 林明溱 的文宣，違反選務中立、行政中立，更質疑是對手林明溱出奧步；對此，林明溱今表示，他不知道這件事；南投縣選委會籲請候選人提供證據向該會檢舉，以利秉公查辦相關選務人員。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒、縣議員沈夙崢今開記者會，蔡銘軒指出，近期接獲不少檢舉及陳情，指除了收到選舉公報、投票通知單，同時還參雜攻擊蔡培慧、宣傳林明溱的文宣，懷疑是林明溱高調請鄰長發文宣，明顯違反「行政中立」。

蔡培慧競總也出示相關的影像畫面，影片中，一名中年婦女背著一大袋物品走進大樓，袋子裡疑似裝著選舉公報、投票通知單及選舉相關文宣，她竟將選務文件夾帶抹黑蔡培慧、宣傳林明溱政績的文宣，挨家挨戶投遞放在選民的信箱。

蔡銘軒表示，選舉公報、投票通知單等選舉相關文件普遍是由鄰長發送，而選務人員分送公報時若夾帶特定候選人的文宣，離譜行徑已經明顯違反選務中立、行政中立等原則，也有違反「選罷法」的疑慮，呼籲選務人員不要以身試法。

沈夙崢則說，選務人員在投遞選舉公報、投票通知單，就如此湊巧將攻擊蔡培慧、林明溱政績的文宣同時夾帶發送，重點是，選務人員哪來的膽這樣做，她質疑林明溱團隊有無脅迫利誘選務人員？也籲選務人員若遭受壓力，可向他們反映投訴。

針對蔡培慧競總質疑，林明溱違法要求選務人員幫他發文宣，林明溱今表示，「我不知道這件事」，並未多作回應。民進黨副秘書長黃建嘉因此再批林明溱，指他刻意切割、甩鍋給選務人員，呼籲林明溱不要甩鍋，要向社會大眾好好說明。

對此，南投縣政府表示，南投縣選舉委員會隸屬中央選舉委員會，為獨立機關，不屬南投縣政府管轄，若有選舉爭議，可直接洽詢南投縣選委會。另，府內公務人員均依照「公務人員行政中立法」相關規定，依法行政、執行公正、政治中立。