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蔡明彥任國安局長 澳學者研判台灣國安工作的外交優先

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez，右）在國會接見時任外交部政務次長、現任國安局長蔡明彥（左）。圖／取自梅南德茲推特
美聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez，右）在國會接見時任外交部政務次長、現任國安局長蔡明彥（左）。圖／取自梅南德茲推特

澳州有中國問題專家近日發表「台灣正在成為智慧共享強權」（TAIWAN IS BECOMING AN INTELLIGENCE-SHARING POWER），指稱蔡總統月前任命曾任外交部次長的蔡明彥出任新任國家安全局長，可能反映了出台灣情報收集和共用方式將出現轉變，在以外交主導的新方法下，台灣情報領域和合作夥伴範圍會越來越大，朝情報分享國家方向邁進。

澳洲雪梨科技大學澳中關係研究所（UTS ACRI）研究員貝爾（Corey Lee Bell）透過學院平台發表專文（https://www.australiachinarelations.org/content/taiwan-becoming-intelligence-sharing-power），分析蔡明彥所曾任外交部政次與駐歐使節的背景與優勢，文中特別引述總統府發言人黃重諺代表政府評論蔡明彥的任命時，曾表示：蔡英文將負責處理「外交」以及「地區安全」與國際戰略和安全政策等。

學者認為，這些說法特殊之處是對外交的強調，反映台灣從事安全工作方法的轉變，當局並用這種方法推動國安局情報工作的改革。

學者披露，蔡政府對歐活動頻繁，包括一個國防大學曾在2022年的 「北約將軍班」，該班接待了來自義大利、立陶宛、捷克共和國等國家的軍事官員，旨在鼓勵就俄烏戰爭交換意見。而台灣政府也援助烏克蘭，提供手槍與無人機等設備。而根據歐洲政策分析中心2022年的報告顯示，立陶宛、捷克等國家早已在辨別出中國大陸所構成的威脅，中國大陸在當地的影響減弱，並與台灣加強聯繫。

學者表示，台灣作為「情報共用」合作夥伴的價值，過去長期被低估。而在台灣前國安局長陳明通與新任局長蔡明彥的共同努力下，台灣正在擴大接觸的情報領域和合作夥伴的範圍。他說，與台灣共享情報的好處，不僅能評估或阻止對台海和平的威脅，還可以了解中國進攻性網路攻擊的手段，畢竟台灣向來就是目標之一。而藉由台灣的分享，能讓其他國家取得經驗教訓，台灣同時也能成為應對中國大陸網路威脅和訊息戰的佼佼者。台灣對應中共的國家安全工作經驗，對於其他國家學習如何應對非常規威脅具有相當大的參考價值。

蔡明彥 國安局

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