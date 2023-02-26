侯友宜南投輔選 民進黨：他被林明溱又罵又騙 難為他了

南投立委補選將於3月4日登場，新北市長侯友宜今天到南投與國民黨立委參選人林明溱一起掃街拜票，但過去林明溱批評侯友宜的言論也再度被檢視。民進黨副秘書長黃建嘉表示，林明溱有一個改不掉的壞習慣，就是喜歡騙。林明溱騙南投縣民騙不夠，現在連侯友宜都要騙。

黃建嘉指出，侯友宜說林明溱「在乎兒少福利」，恐怕被林明溱給騙了。其實林明溱任內忽視教育政策，不但擔任縣長任內拒絕給代理老師全年年薪，還拒絕出20萬的縣府配合款來建設南投的國小，南投人都非常清楚。

黃建嘉說，侯友宜說林明溱「腳踏實地」，恐怕又被林明溱擺了一道。林明溱用選舉補助款買歐式豪宅，給兒子林儒彬當特權黑官，讓林儒彬能「白天當縣長特助，晚上當豪宅建商」，侯友宜也認同這樣的「腳踏實地」嗎？

黃建嘉說，林明溱處理垃圾的方式，就是把垃圾全部堆放在一起，才會讓南投有不少「垃圾山」的惡象。垃圾山不但影響市容，且臭味沖天，味道也蔓延到市區，讓南投縣民苦不堪言。請問侯友宜也認同林明溱這樣「好好做事」嗎？

此外，侯友宜曾在2019年韓國瑜競選總統時，表態「不考慮」擔任韓國瑜總統競選總部主委，遭林明溱暗批「矯情」，還嗆不合作就退黨。

黃建嘉表示，林明溱過去曾怒嗆侯友宜「不合作就退黨」，如今又拿跳票的政績騙侯友宜。侯友宜被林明溱又罵又騙，如今卻只能笑臉陪掃街、講好話，「真是難為他了」。