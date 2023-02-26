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桃園立委黨內初選開打 五選區藍綠人選表態角逐：不缺席

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民進黨市議員楊家俍（見圖）率先電子看板宣傳爭取2024桃園市第五選區立委。記者曾增勳／攝影
民進黨市議員楊家俍（見圖）率先電子看板宣傳爭取2024桃園市第五選區立委。記者曾增勳／攝影

面對2024年立委選舉，桃園市第五選區（平鎮龍潭區）藍綠爭取黨內初選人選今天上午表態，藍綠國民黨現任立委呂玉玲與市議員黃敬平、舒翠玲將重演四年前初選戲碼；民進黨市議員楊家俍、劉仁照兩人將依黨中央初選辦法爭取初選提名。

隨著去年底九合一大選結束，藍綠白各黨青壯世代紛紛進入政壇，面對明年立委選舉，在地耕耘多年的青壯派議員表態爭取投入選舉，民進黨市議員楊家俍率先在平鎮、龍潭6處重要路口，透過路口電子看版向往來民眾問候及宣傳，有意角逐黨內立委初選，吸引行經汽機車主注意。

民進黨議員楊家俍、劉仁照利用電子看板向民眾問候宣傳，表達參選立委，四年前立委選舉，民進黨徵召提名桃園市前文化局長蔣絜安競選。楊家俍表示，明年立委選舉，中央有初選辦法，基於地方經營需要，中央地方服務一條線，他會積極爭取初選提名；劉仁照說，黨中央上次採徵召提名，這次為擴大服務選民，他會努力爭取初選提名。

國民黨四年前辦理立委初選決定，呂玉玲、黃敬平、舒翠三人競爭，最後呂玉玲勝出，這次2024立委選舉，呂玉委以現任勤跑選區四年經驗，表態「2024（立委）不會缺席」，黃敬平、舒翠玲亦表態參加黨內初選，三人將重演四年前初選競爭。黃敬平說，「他也是等黨中央一個辦法」，四年前起就勤跑平鎮、龍潭選區服務基層爭取支持；舒翠玲說，她也積極爭取選區選民支持，不會缺席。

議員 民進黨 桃園 呂玉玲 舒翠玲

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