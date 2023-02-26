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南投立委補選 民進黨批林明溱要選務人員發抹黑文宣

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨批林明溱要求選務人員發抹黑文宣。圖／民進黨提供
民進黨批林明溱要求選務人員發抹黑文宣。圖／民進黨提供

南投第二選區立委補選白熱化，國民黨參選人林明溱被爆出疑似違法要求選務人員發抹黑文宣，但今稱不知情。民進黨副秘書長黃建嘉說，林明溱又刻意切割、甩鍋給選務人員，被抓到之前「山盟海誓」，如今被爆出了卻「裝不認識」。

黃建嘉指出，選務人員都非常認真、辛苦，不會無故在發送選舉公報、選舉通知單時夾帶林明溱陣營攻擊蔡培慧的文宣。因此，合理推測是林明溱陣營強迫選務人員，抑或是以其他利誘方式要求選務人員聽林明溱指揮。

黃建嘉也說，林明溱在地方從政30年，選務人員受到壓迫卻敢怒不敢言。因此，這次「行政不中立」的風波，請林明溱不要甩鍋，要向社會大眾好好說明。掌權30年、曾經賄選被判刑確定的林明溱，請向南投縣民道歉，為何選風為何變成如此？

林明溱 南投 立委補選 民進黨

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