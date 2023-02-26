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影／新北消防局長爆外遇請辭 侯友宜今南投輔選親口證實

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
新北市消防局長黃德清遭爆料婚外情長達6年並請辭獲准，市長侯友宜今天親口證實黃已請辭，但對細節並未多談。記者賴香珊／攝影
新北市消防局長黃德清遭爆料婚外情長達6年並請辭獲准，市長侯友宜今天親口證實黃已請辭，但對細節並未多談。記者賴香珊／攝影

新北市消防局長黃德清今遭爆料婚外情長達6年，自覺損及市府形象，已向市長侯友宜請辭獲准。侯友宜今到南投陪同國民黨立委補選候選人林明溱在竹山市場掃街，並親口證實黃已請辭，但對黃德清外遇、當恐怖情人等其他細節並未多談。

黃德清從2007年台北縣政府（新北市政府前身）時期代理消防局長，改制後仍持續擔任消防局長，時間長達16年，是市府任職最久的局處首長。

但有CTWANT周刊報導，黃德清被爆出有一段長達6年的婚外情，黃德清也證實跟投訴的女性確實認識，過程中發生一些誤會，因此想跟對方解釋，若造成困擾，自己深表歉意，而他身為政務官，此事已影響市府形象，昨天下午已向侯友宜請辭獲准。

新北市長侯友宜今南下到南投輔選，他上午陪同黨內立委補選候選人林明溱到竹山市場掃街拜票，針對黃德清外遇一事，他說，他已經辭職了，新北市的消防安全工作會繼續努力，消防局也會不斷的去守護新北市民的安全。其餘並未多談。

侯友宜 林明溱 新北 南投 立委補選

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