蔡總統四個堅持擬入民進黨綱 綠委肯定：國人認同價值

副總統賴清德代表民進黨角逐2024年總統幾乎定於一尊，傳出為了化解美方的疑慮，賴清德陣營近期已經有私下討論，想要將蔡英文總統主張的「四個堅持」納入黨綱。民進黨立委許智傑今天說，四個堅持未來如果能納入黨綱，不僅可以讓全世界更清楚台灣的立場，更能獲得國人的信任。

據了解，賴清德陣營內部近期出現討論，主張要將象徵蔡總統兩岸路線的「四個堅持」進一步納入黨綱，綠營人士指出，著眼點正是盼進一步化解美方疑慮。不過，由於此事相當敏感，民進黨中央人士和親賴人士僅說，「目前仍在初步討論階段，尚無定案」。

許智傑上午受訪時表示，民進黨主席賴清德推動改革的腳步持續向前，包含國人與國際最關心的主權和兩岸議題，四個堅持不只是正副總統的原則，更是國人認同的價值，四個堅持未來如果納入黨綱，不僅可以讓全世界更清楚台灣的立場，同時更能獲得國人的信任。

許智傑說，他非常肯定賴清德上任後推動一連串的黨務改革，期待下個月的總統提名也能加速進行，可以更快就戰鬥位置，迎接2024年的挑戰。

民進黨非新潮流派系人士表示，民進黨由賴清德當家的時代已經到來，賴清德身為黨主席的首要任務就是團結，未來如果能將代表蔡總統精神的「四個堅持」納入黨綱，對跨派系合作將會是正向發展，樂觀其成，只是茲事體大，仍有待全黨進一步凝聚共識。

蔡總統主張的「四個堅持」分別為堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途。