代蔣萬安出訪 「川伯」李四川今赴日參加永續高峰會

最近台灣彷彿罹患了恐「缺」症，從水、電、特定藥品、雞蛋甚至連國道客運都引發百姓恐懼缺乏的憂慮，然而，執政黨官員面對這些問題，依舊是愚民式的解決方案，還沒發生的一律都說不會發生，已經發生的就找盡各種理由解釋「錯都跟我無關」；大官員視察現場不是為了解決問題，而是掩飾問題，小官員面對視察，就是做足表面功夫滿足大官作秀，早年軍方「高裝檢」的陋習竟成為行政體系的SOP，實為全民的悲哀。

2023-02-26 08:00