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228連假首日嚴重車禍塞5.5小時 他竟下車刷牙、做體操

代蔣萬安出訪 「川伯」李四川今赴日參加永續高峰會

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午代表市長蔣萬安前往日本，出席全球城市網絡永續高峰會。圖／取自李四川臉書
台北市副市長李四川上午代表市長蔣萬安前往日本，出席全球城市網絡永續高峰會。圖／取自李四川臉書

台北市副市長李四川今上午代表市長蔣萬安前往日本，出席全球城市網絡永續高峰會，並與東京都知事小池百合子會面交流。李四川表示，此行將轉交蔣市長親筆信給小池百合子知事。

北市府在去年12月底收到日本東京都知事小池百合子的邀請，蔣萬安為了出席台北228紀念活動，改派李四川出訪，今從松機出發，前往日本東京參加「全球城市網絡永續論譠-市長高峰會」將於會中發表「邁向零碳台北」，並轉交蔣市長親筆信給小池百合子知事。

李四川表示，期間除了聽取東京、阿姆斯特丹、布魯塞爾、馬爾默市等市長之演講，也將與首爾、洛杉磯等姊妹市做城市交流。並由東京市政府的安排，乘坐新能源「氫氣船」及市政考察。期望在全球各大城市經驗分享中學習，可向它們借鏡。

東京 小池百合子 李四川 蔣萬安 日本

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