一日北高耐力過人柯粉勸進選總統 高呼：台灣的選擇柯文哲

台北市前巿長柯文哲、前副市長黃珊珊，昨天挑戰卸任後騎自行車一日北高，清晨6點從台北關渡宮出發，比預定時間晚整整3小時，今天凌晨3點18分抵達終點高雄市大義國中。柯文哲忍著腳痛與在場久候的支持者合影，柯粉大喊「台灣的選擇柯文哲」，支持者紛紛勸進選總統。

幕僚表示，柯文哲在嘉義迷路1個多小時，連帶影響後面兩站時間，到台南比預定時間晚約2個小時，在高雄終點站準備迎接的高雄市黨部代理主委林富男，大約凌晨1點即到場，立委張其祿不久後也抵達，與陸續集結的數百名柯粉一起在低溫中耐心等待柯文哲的到來。

63歲柯文哲展現過人毅力和耐力，完成一日北高全程367.6公里路線，衝過終點難掩疲態，出現舉步維艱表情，原本搭車要離去，但看到熱情的支持者又堅持下車，陪大家一起拍完合照，粉絲也喊口號表達支持。