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88槍擊案兩嫌遣返回台 海基會前董事長肯定：增進互信與理解

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
海基會前董事長洪奇昌。記者林俊良／攝影
海基會前董事長洪奇昌。記者林俊良／攝影

台南學甲「88槍擊案」在逃兩嫌今天從大陸被押解回台。海基會前董事長洪奇昌表示，他對廈門公安單位表達肯定，此舉有助於釐清案情，更能累積兩岸互信與理解。此次合作代表兩岸在司法互助與共打協議落實，也同時展現小兩會之間的協議與合作。

民進黨前中執委郭再欽原工廠和前市議員謝財旺服務處，九合一選舉前被人掃射88槍，警方鎖定主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志涉嫌重大，案發後潛逃出境，今年2月傳兩人偷渡到大陸，警方將2人在台涉案情形轉告大陸公安，23日大陸警方告知人犯查緝到案。刑事局兩岸科人員赴大陸押解人犯，昨天下午搭機返台。

洪奇昌表示，88槍案受國人關切，主嫌與槍手遣送回台，有助於釐清案情，還原真相。此案也展現兩岸共打，尤其是事務性議題上的合作。他認為，當對方有積極作為時，我方應給予肯定，才能累積彼此互信，增進理解。

公安 洪奇昌 廈門 郭再欽 台南

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