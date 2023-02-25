遭批「三缺內閣」 鄭文燦：台灣韌性靠大家共同努力

行政院副院長鄭文燦今天至嘉義大埔曾文水庫視察南部水情時接受媒體訪問，針對經濟部長王美花提出透過水力發電，補足核二機組即將除役的缺口遭藍營質疑，甚至批陳建仁院長領導的是缺蛋、缺水、缺藥的「三缺內閣」，鄭文燦回應，會從專案進口、加工蛋調節釋出及產地增產緩解雞蛋問題，至於缺藥衛生福利部也在進行中，很快就會有消息，水的部分已超前部署，提早預警準備，相信台灣韌性是靠大家共同努力完成。

鄭文燦表示，國內雞蛋問題，農委會已緊急從澳洲進口500萬顆蛋，目前還在擴大專案進口，預期3月底左右應可緩解，也希望能支持此次特別預算，提升台灣1800場養禽場、養雞場的設備等級，改成密閉式、水簾式環控場，以度過寒流或天氣熱的挑戰，提高自給自主率。

鄭文燦說，衛福部針對缺藥問題3管齊下，包括提高健保給付、增加國內藥廠專案協調生產數量、進口同級品藥等，相信很快就能讓基層診所及社區藥局得到該有的藥品；水的問題也如同大家所見，及早作出準備，陳建仁院長領導的內閣團隊「既要追求溫暖照顧，也要提高台灣堅強韌性」希望這些問題都能克服。

至於「雙北1280交通月票」是否認為被藍營收割？及接下來全台各地所推的交通月票，中央如何規畫資源分配，鄭文燦指出，雙北1280交通月票是好事，但只有捷運和市區公車，如果以首都圈北北基桃通勤，必須將台鐵及國道客運納入。

「把事情做好就不怕被收割」鄭文燦說，交通部推出「北北基桃1200」方案，由中央修改台鐵票卡系統及相關準備工作，目前直轄市補助50％、非直轄市補助75％，會由中央承擔超過一半以上經費，修改的設備預算則全由中央支持，全台各大生活圈都是同等對待，希望提高公共運輸覆蓋率，降低通勤族負擔。

針對在野黨操作美方不信任副總統賴清德的「疑賴論」，總統蔡英文是否真對賴副總統沒信任度，鄭文燦認為，蔡總統與賴副總統對兩岸政策立場一致，蔡總統四個堅持「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途」就是最大原則，賴副總統當黨主席後，也多次提到路線與蔡總統一樣，相信賴副總統可以信賴，也會得到更多支持，這部分沒有問題。