聽新聞
test
0:00 / 0:00
監院揭林宅血案情治系統違失 林佳龍：責成國安局檢討
總統府秘書長林佳龍今天出席國史館228新書發表會表示，監察院針對林宅血案的調查公布結案報告與提出具體意見，國安會在接到監察院的來函之後，將責成國安局，根據監察院的報告與相關意見，深入檢討並提出回應。
國史館今天下午舉行「基隆228事件檔案彙編新書發表暨座談會」，邀請林佳龍、228事件紀念基金會董事長薛化元等人出席。
林佳龍致詞表示，基隆市在228事件中死傷慘烈，他擔任總統府秘書長，會持續支持國史館公布228檔案，蔡英文總統也特別指示國安會要督導國安局，根據國家機密保護與政治檔案條例，檢視以及公布228與白色恐怖時期的檔案，以「最大開放、最小限制」的原則辦理。
林佳龍說，監察院才剛針對林宅血案的調查公布結案報告與提出具體意見，國安會在接到監察院的來函之後，將會責成國安局，根據監察院所做的報告與相關意見，深入檢討並提出回應。
林佳龍指出，釐清歷史是為了落實轉型正義，更多的對話、研究、教育，讓台灣可以記取教訓，也期盼台灣能盡快制定「人權教育法」，讓人權深耕從學校教育做起、讓台灣成為人權大國。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言