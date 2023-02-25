監院揭林宅血案情治系統違失 林佳龍：責成國安局檢討

總統府秘書長林佳龍今天出席國史館228新書發表會表示，監察院針對林宅血案的調查公布結案報告與提出具體意見，國安會在接到監察院的來函之後，將責成國安局，根據監察院的報告與相關意見，深入檢討並提出回應。

國史館今天下午舉行「基隆228事件檔案彙編新書發表暨座談會」，邀請林佳龍、228事件紀念基金會董事長薛化元等人出席。

林佳龍致詞表示，基隆市在228事件中死傷慘烈，他擔任總統府秘書長，會持續支持國史館公布228檔案，蔡英文總統也特別指示國安會要督導國安局，根據國家機密保護與政治檔案條例，檢視以及公布228與白色恐怖時期的檔案，以「最大開放、最小限制」的原則辦理。

林佳龍說，監察院才剛針對林宅血案的調查公布結案報告與提出具體意見，國安會在接到監察院的來函之後，將會責成國安局，根據監察院所做的報告與相關意見，深入檢討並提出回應。

林佳龍指出，釐清歷史是為了落實轉型正義，更多的對話、研究、教育，讓台灣可以記取教訓，也期盼台灣能盡快制定「人權教育法」，讓人權深耕從學校教育做起、讓台灣成為人權大國。