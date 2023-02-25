「線上與實體」選民服務 費鴻泰：一人當選、兩人服務
立委費鴻泰趁228連假的第一天，和牽手王怡心一起到松山區市場擺攤服務，明天將到吳興商圈擺攤服務，落實「一人當選、兩人服務」行動。還包括「線上與實體」選服，費鴻泰說，選民服務Line@已經正式上線，希望很多需要費鴻泰與團隊服務的選民都可以在這群組意見交流，只要留下的資訊及需要服務項目，會盡快地主動聯絡，解決大小事情。
費鴻泰說，在信義和南松山的民眾，要陳情不用到立法院，可看公布的假日市場服務訊息，到現場來可以和他討論服務案件，有些簡易案件在現場就處理完成，他說，看到陳情人因問題解決而滿意的表情，體會到「助人為快樂之本」感覺。
他說，另外有一些選服案件需要進一步處理，他與團隊就會仔細地分析陳情案件，通常處理方式：需要召開協調會，就會排時間到立法院去開會協調；需要實地會勘，就請各政府相關單位到該處去進行現場會勘。費鴻泰都是親自主持協調會跟會勘，至今場次不計其數。
費鴻泰說，選民服務Line@已經正式上線，希望好朋友們多加利用費鴻泰選民服務Line @（費鴻泰選民服務 line ID 是 @655rmknf ）
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