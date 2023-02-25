快訊

被「學姐」喻髮型像紅毛猩猩 王世堅認了：年少輕狂沒好好保養

集氣！安溥雄蛋開唱倒數7天突延期 因劇痛緊急入院

「線上與實體」選民服務 費鴻泰：一人當選、兩人服務

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
立委費鴻泰趁228連假的第一天，和牽手王怡心一起到松山區市場擺攤服務。圖／費鴻泰辦公室提供
立委費鴻泰趁228連假的第一天，和牽手王怡心一起到松山區市場擺攤服務。圖／費鴻泰辦公室提供

立委費鴻泰趁228連假的第一天，和牽手王怡心一起到松山區市場擺攤服務，明天將到吳興商圈擺攤服務，落實「一人當選、兩人服務」行動。還包括「線上與實體」選服，費鴻泰說，選民服務Line@已經正式上線，希望很多需要費鴻泰與團隊服務的選民都可以在這群組意見交流，只要留下的資訊及需要服務項目，會盡快地主動聯絡，解決大小事情。

費鴻泰說，在信義和南松山的民眾，要陳情不用到立法院，可看公布的假日市場服務訊息，到現場來可以和他討論服務案件，有些簡易案件在現場就處理完成，他說，看到陳情人因問題解決而滿意的表情，體會到「助人為快樂之本」感覺。

他說，另外有一些選服案件需要進一步處理，他與團隊就會仔細地分析陳情案件，通常處理方式：需要召開協調會，就會排時間到立法院去開會協調；需要實地會勘，就請各政府相關單位到該處去進行現場會勘。費鴻泰都是親自主持協調會跟會勘，至今場次不計其數。

費鴻泰說，選民服務Line@已經正式上線，希望好朋友們多加利用費鴻泰選民服務Line @（費鴻泰選民服務 line ID 是 @655rmknf ）

立委費鴻泰趁228連假的第一天，和牽手王怡心一起到松山區市場擺攤服務。圖／費鴻泰辦公室提供
立委費鴻泰趁228連假的第一天，和牽手王怡心一起到松山區市場擺攤服務。圖／費鴻泰辦公室提供

費鴻泰 團隊 立法院

延伸閱讀

南台灣乾涸缺水 費鴻泰呼籲蔡政府「不能只怨老天」

影／陳揮文建議退黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

立委初選現任優先？費鴻泰：毫無所悉、絕不打內戰

徐巧芯、費鴻泰民調誰贏？ 他曝黨民調「大局條款」有貓膩

相關新聞

台南去除中正堂銘牌有政治化之嫌？台灣基進議員拿「這法規」反駁

台灣基進台南市議員李宗霖表示，「中山」、「中正」的名稱不正就是過去黨國體制下的政治命名，樂見政府將過去黨國時期所留下的痕...

台美21世紀貿易倡議 協定簽署前內容可望先曝光

政院官員今天表示，台美21世紀貿易倡議5議題可望先簽行政協定，且由於各界關注倡議，因此台美正在共商，簽署協定前分別對外說...

監院揭林宅血案情治系統違失 林佳龍：責成國安局檢討

總統府秘書長林佳龍今天出席國史館228新書發表會表示，監察院針對林宅血案的調查公布結案報告與提出具體意見，國安會在接到監...

俄烏戰爭後台灣成焦點…外賓訪團增 立院擬新設國際事務處

立法院為強化涉外事務能量，研擬新設國際事務處，編制為處長、副處長、秘書及編審各一人，下設國會交流科、國際合作科、國際傳播...

半導體供應鏈「長而複雜」 台美日韓晶片聯盟會議聚焦早期預警機制

台美日韓晶片四方聯盟正式會議已於16日登場，聚焦建立「早期預警、互相提醒」機制。經濟部官員今天表示，半導體是「長而複雜」...

日媒稱蔡總統擬訪美有三方案 外交部：與事實不符

日本產經新聞報導，蔡英文總統已就今年8月前訪美與美方展開協調，且目前可能方案有三，分別為回母校演講、參加智庫活動或出訪友...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦