挨轟急護「加熱菸」上市合法 國健署：無預設立場、無時間表

「菸害防制法」修正案今年2月15日經總統公告，母法實施日待行政院公布，但衛福部國健署公布相關子法「僅給7天預告期」，有違過往法規60天預告期常態，立委林為洲昨日批評國健署「逃避國會監督」，國健署長吳昭軍昨回嗆「大家想太多」。國健署今再發出新聞稿，強調縮短7天是「為維護國人健康」，且對加熱菸等指定菸品審查的態度是「無預設立場、無時間表」。

近年新型菸品氾濫，電子煙、加熱菸實體店面早已在台灣各縣市林立，甚至青少年族群使用量也逐年倍增。國健署去年起修訂「菸害防制法」，堅持禁止電子煙、開放加熱菸的態度，一路以來屢遭外界批評「為菸商開路」，今年完成修法後，近日國健署公告相關子法給出預告期時間過短，再度遭民團批評「急於讓加熱菸合法上路」。

國健署今發布新聞稿指出，社會各界關切目前在實體店面或網路氾濫的電子煙、新類型菸草產品（含加熱菸）與其必要之載具，因缺乏法源管制，難以取締查處，故本法有盡速施行之必要。

國健署說，為本法施行日起，可立即查處目前於實體店面與網路商家販售之類菸品（含電子煙）及未經中央主管機關審查核定通過之指定菸品（含加熱菸），故衛生福利部必須於本法施行日起，同步發布施行本法第7條第1項公告指定之菸品（包括加熱菸），及依本法第7條第3項授權訂定之「指定菸品健康風險評估審查辦法」，而依法制作業規定，考量情況特殊，故將本辦法草案預告期縮短為7日，係為利本法盡速推行。

國健署說，非常感謝各界在預告期間對本辦法草案提供的寶貴意見，將審慎評估、綜合考量。為維護國人健康，對指定菸品之審查，無預設立場，尊重專家審查結果，也無時間表。