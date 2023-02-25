日媒稱蔡總統擬訪美有三方案 外交部：與事實不符

日本產經新聞報導，蔡英文總統已就今年8月前訪美與美方展開協調，且目前可能方案有三，分別為回母校演講、參加智庫活動或出訪友邦過境美國。外交部今回應，近日若干特定政黨人士、名嘴或媒體報導，蔡英文總統將在近期訪問美國，進行校園公開演說，並揣測各種可能節目規畫等，這些說法或報導都屬揣測，且與事實不符。

外交部表示，蔡總統上任後已多次出訪並過境美國，最近一次是在2019年7月率團訪問拉丁美洲友邦，並在去程、返程分別過境美國紐約及丹佛，獲得美方提供高規格禮遇接待，也創下許多良好先例。

外交部強調，安排高層出訪一向是外交部重點工作，如果有總統出訪的具體規畫，總統府及外交部會適時主動對外說明，呼籲各界勿過度揣測，並應善盡查證的責任。